Notizia meravigliosa per la figlia vip Hailie Jade Mathers, che si unirà in matrimonio. La ragazza sarà presto sposa, come annunciato da lei stessa su Instagram nelle scorse ore. Ha postato alcune foto che la ritraggono in compagnia del futuro marito mentre quest’ultimo era intento a farle la proposta di nozze. Tanta commozione nella giovane e nei tantissimi seguaci. Ma ora c’è enorme curiosità per scoprire come reagirà il papà famoso, che negli anni si è mostrato essere un genitore decisamente geloso.

Ma Hailie Jade Mathers è ormai diventata una donna e il matrimonio è una normale conseguenza, dato il suo amore immenso che prova nei confronti del partner. Ormai stanno insieme da parecchio tempo, infatti il sito Open ha ricordato che il fidanzamento dura praticamente da quasi 7 anni. Il primo incontro si è materializzato nel 2016, quando entrambi frequentavano un ateneo americano, ovvero la Michigan State University. Non si sono mai più lasciati e ora coroneranno il loro sogno.

Hailie Jade Mathers, matrimonio per la figlia vip

Un post strappalacrime quello condiviso dalla 27enne Hailie Jade Mathers, che avrà colto di sorpresa anche il padre famosissimo con quella spettacolare proposta di matrimonio. Il genitore di lei si è sempre mostrato molto protettivo nei suoi confronti, infatti in passato quando ci sono state critiche verso di lei, ha sempre replicato a muso molto duro. Il papà è uno straordinario cantante di fama internazionale e ha nominato la figlia in almeno 20 brani musicali. Quando aveva 6 anni fu addirittura subito citata in una hit, precisamente nei crediti.

La Mathers è l’unica figlia concepita dal rapper statunitense Eminem, 50 anni, che sarà certamente felice di questa realizzazione personale della ragazza. Anche se, conoscendolo, sarà difficile per lui trattenere la forte gelosia. Il compagno di Hailie Jade si chiama Evan McClintock e le ha regalato un anello sfavillante, che la 27enne ha sfoggiato con grande entusiasmo. Inoltre, ha voluto pubblicare il momento esatto in cui il futuro marito si è inginocchiato davanti a lei per chiederle di diventare sua moglie.

Come scritto dalla figlia di Eminem, la proposta è avvenuta il 2 febbraio scorso ma solo nelle scorse ore ha svelato a tutti la notizia. Hailie Jade Mathers è nata il 25 dicembre del 1995 e sua madre è Kimberly Anne Scott. Lui ha sul braccio destro un tatuaggio con il viso della ragazza.