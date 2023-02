Meravigliosa cerimonia per il vip Marc Anthony, che si è unito in matrimonio con l’amore della sua vita, anche lei molto famosa. Tutti i dettagli sui fiori d’arancio sono stati riportati dal sito Vogue, che ha fornito notizie molto interessanti. Innanzitutto le nozze sono state celebrate appena un anno dopo il fidanzamento dei due. Lui si è sposato per la quarta volta nella sua vita e una sua ex coniuge è sicuramente una delle più famose in assoluto, ovvero Jennifer Lopez. Con quest’ultima è stato sposato per 10 anni.

Ora Marc Anthony ha trovato la sua donna ideale e per questa ragione ha voluto questo matrimonio con tutto se stesso. Bellissime le immagini delle nozze, che hanno conquistato migliaia e migliaia di loro fan. Questi fiori d’arancio sono già stati considerati i più importanti del 2023, data anche la presenza di numerose star internazionali. Straordinaria anche la location scelta dai due sposi, che hanno deciso di sposarsi in uno dei luoghi più emozionanti degli Stati Uniti d’America e in particolare della città di Miami.

Marc Anthony, matrimonio da sogno per il cantante

Come scritto da Vogue, il cantante e attore Marc Anthony ha esaudito il sogno del quarto matrimonio al Perez Art Museum. La sposa ha commentato così l’evento che non potrà mai dimenticare: “Abbiamo potuto contare su una grande squadra, che ha lavorato con noi ad ogni dettaglio. Marc e io siamo stati coinvolti in ogni singolo aspetto. Ho amato immensamente i miei abiti, mi hanno sottoposto dei meravigliosi bozzetti, cui poi hanno dato vita, trasformandoli in qualcosa di davvero grandioso”.

La moglie di Anthony si chiama Nadia Ferreira e ha 23 anni. Lei è una modella originaria del Paraguay, che ha ottenuto il secondo posto a Miss Universo 2021. Alle nozze hanno partecipato personaggi molto famosi del calibro di Victoria e David Beckham, Lin-Manuel Miranda e Salma Hayek. L’ex calciatore è anche stato testimone di Marc. Un sogno ad occhi aperti per i due neo sposi, che non potevano chiedere di meglio. Questo giorno dedicato a loro è andato in porto perfettamente, senza alcun intoppo. Le nozze hanno avuto luogo esattamente il 28 gennaio.

Classe 1968, Marc Anthony ha quindi 54 anni e come attore ha preso parte a diversi film: Hacker, Al di là della vita, Man on Fire – Il fuoco della vendetta e In The Heights – Sognando a New York. Per quanto riguarda il suo genere musicale, è un artista di salsa, pop, pop latino e dance pop.