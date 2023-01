Un’altra coppia nata a Uomini e Donne convola a nozze. La romantica proposta di nozze è stata pubblicata sugli account Instagram degli ex protagonisti del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Un video che mostra le parti più emozionanti della proposta di matrimonio fatta da Andrea a Teresa.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono stati protagonisti di Uomini e Donne diversi anni fa. Lui è noto al pubblico televisivo perché è stato tentatore di Temptation Island e proprio per ‘colpa’ sua la fidanzata Martina lasciò il fidanzato Gianpaolo Quarta. Tra Martina e Andrea ci fu un bacio ma la storia tra i due durò pochissimo. Poi la decisione di andare a corteggiare Teresa Langella a Uomini e Donne. La loro scelta era stata molto particolare. Era l’epoca delle scelte in villa.

Andrea e Teresa di Uomini e Donne si sposano: la proposta (video)

Lei, tronista, aveva scelto lui, che però non si era presentato all’appuntamento. Un rifiuto che aveva fatto soffrire la giovane tronista campana, convinta di aver trovato in Andrea l’uomo della sua vita. Dopo diversi confronti, Andrea ha capito che Teresa era la donna della sua vita e da allora stanno insieme. Nonostante le remore di molti telespettatori di Uomini e Donne i due sono andati a convivere e proprio in queste ore è arrivata la proposta di matrimonio. “E chi se lo sarebbe mai aspettato? Mi dicesti: ‘In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi’. E quel giorno è oggi!”, ha scritto Teresa Langella.

Nel post condiviso da Andrea e Teresa le immagini della proposta di matrimonio: “Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’Emozione così grande…ferma il tempo. Ho detto Sì…all’Uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli”.

“Ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni. Noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”, si legge ancora nel post di Andrea e Teresa.