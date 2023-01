Splendida notizia per l’ex Uomini e Donne Sara Shaimi sulla sua vita privata. Ha infatti annunciato di essere nuovamente fidanzata. Già nei giorni scorsi l’influencer Deianira Marzano aveva preannunciato che stesse per tornare insieme questa coppia e ora è arrivata la conferma definitiva della ragazza. Attraverso una Instagram story, ha svelato a tutti i suoi fan la grande novità personale. Un vero e proprio colpo di scena, che ha mandato in visibilio migliaia e migliaia di follower della giovane.

Dunque, Sara Shaimi è di nuovo fidanzata e lui è decisamente noto a tutti, dato che sono già stati insieme in passato. Deianira Marzano aveva quindi scritto su Instagram: “Vi preannuncio che una coppia che si era lasciata è tornata insieme, ma per ora manterranno la privacy. Poi ci saranno belle sorprese, stay tuned. Vi do un piccolo indizio: ‘Io e lui eravamo ai ferri corti’”. E quindi tutti avevano compreso di chi si trattasse. Vediamo insieme quindi cosa ha scritto l’ex tronista del dating show.

Sara Shaimi è di nuovo fidanzata

Questo l’annuncio di Sara Shaimi, che finalmente è ritornata ad essere fidanzata con l’ex: “Io e Sonny siamo tornati insieme, dopo un periodo difficile che ci ha portato a dividere le nostre strade l’amore, che tra noi non è mai mancato, non ci ha permesso di rimanere separati. Dopo aver parlato tanto e compreso i motivi che ci hanno portato a commettere tanti e gravi errori ci siamo ritrovati. Spero possiate comprendere e capire proprio come abbiamo fatto noi. A volte è facile giudicare e l’ho fatto io per prima”.

Sara è tornata insieme a Sonny Di Meo: “Bisogna guardarsi dentro e capire, perdonare e andare oltre. Soprattutto se ognuno di noi si mette in discussione per capire i reali motivi di alcuni comportamenti. Alcuni di voi non saranno d’accordo con la mia decisione, effettivamente può sembrare folle dopo l’accaduto ma credetemi che così non è. Ho avuto le prove e dimostrazioni che volevo, alla fine chi ci ha sempre seguito sa che siamo sempre stati innamorati. Ci siamo sempre voluti e il nostro amore è sempre stato sincero”.

Infine, Shaimi ha chiosato: “Ora ci stiamo lavorando più di prima per recuperare, per essere più forti di prima. Per prima cosa vivremo insieme perché la distanza è stata uno dei motivi di tantissime incomprensioni”. E ora i fan sperano che lei e Di Meo non si lasceranno mai più.