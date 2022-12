Paura per Bianca Atzei incinta. Infatti, è stata ricoverata in ospedale e non è in buone condizioni di salute. I fan sono seriamente preoccupati per il suo quadro clinico, visto che siamo ormai vicinissimi alla nascita del bebè. Ma degli imprevisti si sono purtroppo messi di traverso e ora il compagno Stefano Corti ha voluto rompere il silenzio, postando anche una foto della donna direttamente dal nosocomio. Ansia negli ammiratori della cantante, che sono in preghiera affinché tutto vada per il meglio.

Bianca Atzei avrebbe dovuto godersi unicamente questa ultima fase di lei incinta, ma è stata ricoverata in ospedale su indicazione dei medici perché non sta vivendo un momento esaltante dal punto di vista fisico. L’artista era praticamente scomparsa da Instagram e tutti si stavano domandando il perché di questa assenza prolungata. Qualcuno effettivamente si stava iniziando ad allarmare e infatti qualcosa non è andato davvero per il verso giusto. E il partner ha rivelato ogni dettaglio.

Bianca Atzei incinta, ricoverata in ospedale: cosa succede

Bianca Atzei è felicemente incinta e mai avrebbe immaginato di dover essere ricoverata in ospedale, a meno di 30 giorni dal parto, per problemi di salute. La cantante, come ricordato dal sito TgCom24, aveva esclamato recentemente a Le Iene: ““Perché so che tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore. Sono grata perché arriva dopo tre anni di tentativi, dopo mille esami, punture e un figlio perduto”.

Stefano Corti ha scritto, a corredo dell’immagine di Bianca Atzei in ospedale: “In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo ha avuto problemi di salute, oltre ad una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa, ma ancora ricoverata. Lei è nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”. Quindi, ha accusato una polmonite e altre problematiche non specificate, ma la situazione sarebbe in lento miglioramento.

Parlando della sua sfera privata, Bianca Atzei è stata fidanzata per molto tempo con il pilota Max Biaggi. Poi nel 2019 ha iniziato la relazione sentimentale con Stefano Corti de Le Iene. Dopo la tragedia dell’aborto è arrivata la grande gioia di una nuova gravidanza, che ora si sta concludendo con difficoltà. Ma per fortuna il peggio sembra essere alle spalle.