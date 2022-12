Bianca Atzei svela il nome del bebè, i commenti dei fan. Darebbe alla luce il suo primo figlio: dopo il dramma dello scorso ottobre quando aveva annunciato di aver perso il bimbo, la cantante italiana oggi è di nuovo in dolce attesa e ha annunciato a tutti il nome del bebè in arrivo. Cascata di commenti che non si lascia attendere.

Bianca Atzei svela il nome del figlio. “Ho sempre condiviso con voi ogni parte importante della mia vita, perché ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare ed espresso ciò che provavo dentro. Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. In totale sincerità”, scriveva qualche tempo fa sui social la cantante, quando ha annunciato di aver perso il bimbo che portava in grembo.

Ma oggi il desiderio di maternità, fortunatamente, sta per essere esaudito e insieme al compagno Stefano Corti, Bianca diventerà mamma per la prima volta. Il grande e attesissimo evento dovrebbe accadere nei primi mesi del nuovo anno e la coppia sembra aver deciso il nome del loro primo figlio attraverso il suo account Instagram. (“Ho perso un figlio”. Bianca Atzei choc, dal sogno di essere mamma al dramma: “È successo questo”).

“Noa Alexander: in otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti”, ha annunciato Bianca Atzei, presto mamma a 35 anni: “Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini. Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all’insù. Chissà… chissà”.

Sotto al post il commento di Leonardo Pieraccioni che ha scritto: “Per forza con sto nome avete creato un guerriero vichingo! Dovevate chiamarlo Ugo e dormiva 12 ore a diritto!”, parole a cui la cantante risponde con ironia: “Quasi quasi infatti cambio nome! Sono ancora in tempo!”. Ma chi ha scelto il nome? Pare sia stato il futuro papà Stefano: “Ci piaceva tanto questo”, la risposta a chi domanda il motivo di non aver scelto semplicemente Alessandro. E voi cosa ne pensate?