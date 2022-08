“Ma cosa fa?”. Bianca Atzei, la foto dell’ecografia è pazzesca. E il futuro papà non si trattiene

Bianca Atzei e l’ecografia. La cantante ha pubblicato una foto del bimbo che aspetta dal fidanzato, il giornalista e inviato de Le Iene Stefano Corti, che sui social ha commentato il gesto del figlio che nascerà. In dolce attesa del suo primo bebè, l’artista sarda è al settimo cielo. Una gioia che, se confermata, attenuerebbe il dolore per il dramma dello scorso ottobre quando aveva annunciato di aver perso il bimbo che portava in grembo.

“Ho sempre condiviso con voi ogni parte importante della mia vita, perché ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare ed espresso ciò che provavo dentro. Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. In totale sincerità”, scriveva qualche tempo fa sui social.





Bianca Atzei e l’ecografia, il bimbo fa le corna

Bianca Atzei e l’ecografia – “Perché è facile far vedere soprattutto sui social i grandi sorrisi e la felicità, come se andasse sempre tutto bene, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova. Abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente. So cosa si prova ad affrontare questo dolore, – concludeva la cantante – posso solo essere vicina a tutti coloro che hanno passato una cosa simile”.

“Dopo due anni e mezzo di relazione, Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti aspettano un figlio. Pipol svela in anteprima questa lieta notizia che la coppia ha condiviso a Ibiza con gli amici più intimi. La coppia da tempo cercava di ‘allargare’ la famiglia (Stefano ha un figlio da una precedente relazione, ndr) e adesso il loro sogno si è avverato. Noi, tifiamo per loro. Auguri”, scriveva qualche tempo fa Pipol, anticipando la notizia poi confermata dalla coppia, che in questi giorni ha pubblicato una foto dell’ecografia.

Bianca Atzei e l’ecografia – Il bebè della coppia si mostra con la manina che fa le corna e il futuro papà commenta ironicamente lo scatto pubblicato sugli account Instagram. “Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?”, si chiede Stefano Corti sulla caption del post condiviso con la compagna Bianca Atzei. “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo amore nostro e ti daremo tutto il nostro amore”, ha scritto la coppia annunciando la gravidanza.

“Aspetta una bambino”. Arriva la spifferata sulla famosa cantante italiana: il regalo più bello