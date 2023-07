Belen Rodriguez, il messaggio è tutto per lei. La crisi con Stefano De Martino non sembra andare verso una risoluzione. La showgirl argentina nelle ultime ore ha pubblicato la foto della flebo con tanto di didascalia: “Ricarichiamoci”. Insomma, tra momenti di riflessione da trascorrere dipingendo e altri che puntano a reitegrare le energie, è abbastanza evidente che Belen stia vivendo un momento delicato. Al contempo, dalla Sardegna è arrivata una foto che mostra un trio inaspettato visto il periodo: Stefano De Martino in foto con Cecilia Rodriguez e il fidanzato. Ma dove sta la solidarietà nei riguardi di Belen?

Il messaggio per Belen Rodriguez sotto gli occhi di tutti. Crisi, allontanamenti, indiscrezioni, persino l’ipotesi del tradimento: nelle ultime settimane la relazione tra Belen e Stefano è stata decisamente presa di mira. E nonostante non sianostati chiariti effettivamente i motivi di un ipotetico allontanamento (momentaneo o definitivo?), la speranza che i due possano fare pace non crolla del tutto.

Il messaggio per Belen Rodriguez sotto gli occhi di tutti: cosa sta succedendo tra le fan dopo la notizia della crisi con Stefano

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha ricevuto però una bella sorpresa. Cascate di messaggi da parte della popolazione social femminile andrebbero a sottolineare l’ondata di solidarietà che si sta andando a propagare intorno alla figura della showgirl. Insomma, Belen sembra avere dalla sua parte il sostegno di molte donne. Anche grazie a queste manifestazioni di affetto, Belen probabilmente troverà la giusta ancora a cui aggrapparsi per non naufragare.

Nelle ultime ore infatti Belen ha deciso di posare per i suoi fan. Splendida in vestitino nero abbinato ai sandali con il tacco color carne e un kimono con le frange aperto beige scuro. Detto fatto, le donne del web hanno risposto lasciando commenti di solidarietà e affetto. “Belen sei bella, brava e intelligente. Non arrenderti mai“, si legge.

E ancora: “Lui un traditore seriale con la faccia da angelo che vergogna! Belen vai avanti e non voltarti mai più indietro questi uomini vanno lasciati nel dimenticatoio meriti ben altro per te e per i tuoi figli”, ha aggiunto un’altra utente. E poi: “Mi fa tenerezza questa donna. Troverà mai pace? Fai bene ad andare avanti e cerca la tua felicità”, “Ti sono vicina, anche io ho avuto un uomo che mi ha tradita molte volte. Sono narcisisti patologici e devi allontanarti il più lontano possibile”.