Belen Rodriguez, la notizia mette in allarme i fan. Per la mamma di Santiago e della piccola Luna Marì l’estate 2023 sembra essere una stagione che si farà fatica a dimenticare. Purtroppo la showgirl argentina sembra vivere una piena crisi sentimentale con il suo Stefano De Martino e il suo ultimo post su Instagram ha messo anche la madre Veronica a intervenire con parole affettuose di conforto e sostegno che la potessero incitare a guardare avanti senza demoralizzarsi. E proprio nelle ultime ore, ecco sotto gli occhi di tutti uno scatto che preoccupa.

La foto di Belen Rodriguez mette in allarme i fan. In un momento di crisi coniugale, la mamma di Belen sembra essere la sola pronta a sostenerla: “Avanti morocha”, che tradotto in italiano significa “Avanti bruna”, e ancora: “Avanti morocha q nadie esta muerto…… y la parte de esta canción q dice hasta los más mancos bn la siguen remando!” ovvero “Avanti bruna, nessuno è morto… e la parte di questa canzone che dice ‘anche i più goffi la continuano a remare’!”, è stato questo il commento di Veronica dopo la pubblicazione dell’ultimo post di Belen.

Leggi anche: “Né Stefano né Elio”. Belen Rodriguez boom, beccata mentre bacia lui: è tutto alla luce del sole





La foto di Belen Rodriguez mette in allarme i fan. Cosa sta succedendo

E in tutto ciò cosa fa Stefano De Martino? Stando a quanto riferito da Deianira Marzano, il conduttore avrebbe incontrato in Sardegna la sorella di Belen, Cecilia, e il fidanzato. I tre avrebbero immortalato il momento dell’incontro con una bella foto. E al contempo, in una delle ultime storie di Belen resa pubblica su Instagram è apparsa invece l’immagine di una flebo che, solitamente, è un insieme di vitamine e integratori: “Ricarichiamo”, scrive.

I fan hanno immediatamente pensato che Belen si trovi in un momento molto delicato dove ricaricare le batterie risulta la scelta migliore. Il mondo del gossip si trova ancora una volta a caccia di una risposta in grado di spiegare con chiarezza cosa sta realmente succedendo tra Belen e Stefano. Se ci dovessimo attenere all’indiscrezione che Fabrizio Corona ha lanciato su Telegram, la situazione sembrerebbe essere abbastanza chiara.

“Stefano ha tradito Belen. Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip né alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono”, ha riferito Fabrizio Corona su telegram. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.