“Io lo sapevo”. Stefano ha tradito Belen? Dopo la voce bomba spunta la frase di chi sa: clamorosa bomba

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’addio tra le righe. I genitori di Santiago tornano a vivere un delicato momento di coppia e ancora non si è compreso se la crisi sia o meno passeggera o se tutto questo possa rappresentare un addio definitivo. Come ormai è noto, tra Belen e Stefano gli alti e bassi sono stati sempre all’ordine del giorno e i fan nel tempo si sono abituati a notizie tristi come questa. Ma cosa si nasconde dietro tutto quello che sta accadendo di recente? Insomma, a volte basta anche solo una frase per afferrare al volo qualche dettaglio in più.

Addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la frase che potrebbe spiegare tutto. Un momento più che delicato per la coppia che torna a vivere una crisi dalla quale non è ancora del tutto chiaro se si possa porre o meno rimedio. Insomma, per i fan, al di là delle indiscrezioni, la questione non risulta essere ancora del tutto chiara. E nelle ultime ore la frase alquanto ambigua confonderebbe ulteriormente le acque.

Addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la frase di Veronica Cozzani che potrebbe spiegare tutto

Tutto nasce da alcune foto apparse sul profilo di Belen che poi mamma Veronica ha appositamente commentato. Ed è qui che i fan attentissimi al dettaglio sono caduti nel caos: cosa intendeva dire esattamente Veronica Cozzani, mamma di Belen? Secondo quanto trapelato fino ad oggi il motivo della rottura sarebbe da ricondurre a un presunto tradimento di Stefano. Per lo meno è questo che emerge dalle indiscrezioni di Fabrizio Corona, sempre sul pezzo e pronto a cogliere la notizia esplosiva nel mondo del gossip.

Ma al di là dei pettegolezzi, concentriamoci adesso sulle parole dell’ultimo post di Belen che scrive: “E io lo sapevo già……. Tu sorridi sempre #ilsestosensodelledonne”, ha scritto Belen Rodriguez a corredo degli scatti che la ritraggono in atteggiamento riflessivo mentre dipinge. A questo punto al post della figlia, Veronica ha ben pensato di rispondere con parole in ‘codice’.

“Avanti morocha”, che tradotto in italiano significa “Avanti bruna”, e ancora: “Avanti morocha q nadie esta muerto…… y la parte de esta canción q dice hasta los más mancos bn la siguen remando!” ovvero “Avanti bruna, nessuno è morto… e la parte di questa canzone che dice ‘anche i più goffi la continuano a remare’!”. La donna ha ripreso dunque la canzone “Avanti Morocha” di Los Caballeros de la Quema. Ma cosa intendeva dire esattamente Veronica alla sua Belen?