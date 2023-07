Il gossip dell’estate ha due nomi e cognomi: Stefano De Martino e Belen Rodriguez; nelle ultime ore in questo turbinio mediatico è entrata, di nuovo, anche Alessia Marcuzzi nelle settimane scorse data per vicinissima al ballerino e presentatore. Solo poche ore fa era uscita un’altra notizia sulle presunte cause della rottura tra la coppia: un fantomatico tradimento da parte di lui. A sganciare la bomba, neppure a dirlo, Fabrizio Corona che dal suo canale Telegram ha messo nel mirino l’ormai ex coppia.

Spiega Corona: “Ecco un suo flirt certo, ha tradito Belen. Come vi avevamo promesso, vi sveliamo i retroscena di un flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen. Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip né alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono”, ha concluso Corona.





Alessia Marcuzzi stronca le voci. “No flirt con Stefano De Martino”

E Alessia Marcuzzi? Non ci sta a entrare nel gioco al massacro e a Repubblica si è raccontata parlando anche di Stefano De Martino: “Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”.

Alessia Marcuzzi racconta di aver avuto problemi a farsi accattare colpa proprio del suo carattere e dei suoi modi. “Come persona? Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote. Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa”.



E ancora: “Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia… Lo dico anche a mia figlia, Mia, che nella vita il dono è essere unica, non omologarsi. L’importante è piacere a sé stessa e non agli altri”. Una lezione che la conduttrice ha imparato a duro prezzo ma dalla quale non intende più distaccarsi.