Belen Rodriguez, presenza fissa nel gossip di questi giorni d’estate. Intanto per la presunta rottura con Stefano De Martino, l’ennesima. Presunta perché di fatto nessuno dei due l’ha mai ufficializzata, si è capito dalle ultime mosse social iniziando da quella di togliere la fede al dito. E poi le paparazzate con quella che è stata subito indicata come – sempre presunta – nuova fiamma dell’argentina: Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano. Solo amicizia? Nuova frequentazione? Anche qui nessuna conferma in realtà.

Poi gli scoop di Fabrizio Corona, secondo cui la rottura sarebbe arrivata mesi fa, non ora. E sarebbe dipesa da un nuovo tradimento da parte di Stefano De Martino: “Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip ne alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono“, ha fatto sapere l’ex re dei paparazzi.

Belen Rodriguez, nessun progetto in tv all’orizzonte

Ricordiamo che né Belen Rodriguez né Stefano De Martino hanno mai commentato pubblicamente queste indiscrezioni, tante, che circolano sul loro conto da settimane. Poi c’è la sfera lavorativa, e anche qui i nuovi rumor non portano belle notizie per la conduttrice e showgirl argentina che è ormai fuori da Mediaset.

Nei giorni scorsi il sito Dagospia aveva diffuso la notizia di un approdo a Discovery, che ha già ingaggiato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che Tempo Che Fa. E si è tanto parlato di una nuova trasmissione cucita proprio addosso all’ex conduttrice de Le Iene e Tu sì que vales ma pare proprio che qualcosa sia andato storto.

È il portale The Pipol a svelare come al momento non ci sarebbe spazio per Belen Rodriguez a Discovery, si è scoperto. E dunque non ci sarebbe nessuna trattativa in corso con la piattaforma, dato che il palinsesto del gruppo sembrerebbe essere già pieno. Dunque, dopo tanti anni, quella in arrivo si prospetta come la prima stagione senza la presenza della conduttrice in tv. Salvo colpi di scena, certo. Al momento, quindi, solo lavoro sui social e per i suoi brand.