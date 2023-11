La svolta per la vita di Belen Rodriguez è arrivata. In modo inatteso e lontano dall’Italia, dal paradiso delle Maldive dove è in vacanza col nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. E la notizia bomba riguarda proprio loro due. Delle scorse settimane sono le difficoltà affrontate dall’argentina, un momento difficile cominciato con la fine, di nuovo, della storia con Stefano De Martino. Belen Rodriguez si sposa.

Belen Rodriguez si sposa: l’anello da Elio Lorenzoni, l’argentina ha detto sì

Da quello che si comprende dagli ultimi post Instagram di Belen, l’imprenditore bresciano ha fatto la proposta di nozze con tanto di anello e lei ha detto sì, a conferma di una ritrovata felicità. Va ricordato che recentemente si è parlato di una possibile visita presso una clinica in Veneto, notizia mai confermata e mai smentita, così come i suoi amici hanno confermato che Belen è stato male, spiegandone i motivi.

>>>> “La più bella sei tu!”. Miss Italia, chi ha vinto l’edizione 2023 e chi è il papà famoso: “Un’emozione indescrivibile”





Insomma, ora sembra tutto passato. Dopo una vacanza con i figli sulla neve, i due sono stati alle Maldive, dove era stata in viaggio anche con Antonino Spinalbese quando era incinta di Luna Marì e con lo stesso Stefano De Martino e la cosa ha fatto borbottare i suoi fan. Ma chi la conosce sa che quello è il suoposto preferito e, quindi, stop ai commenti inutili.

Ora, però, Belen Rodriguez dovrà affrontare una non semplice parentesi legale, la separazione e il divorzio da Stefano De Martino. Senza il quale, chiaramente, nessun matrimonio con Elio è possibile. E lo stesso De Martino ha recentemente dichiarato che “non conosco bene il mio stato civile”.

Elio Lorenzoni è un imprenditore lombardo e gestisce aziende che si concentrano nel settore dell’automotive, conducendo una vita riservata. Da diversi anni è un caro amico di Belen ed è stato prontissimo ad accoglierla nel momento in cui lei ne ha avuto bisogno. Poi, evidentemente, il cuore si è messo di mezzo.

Immediata la reazione di migliaia di fan alla novità che è arrivata da Belen. Tra chi, la maggior parte, augura a lei e a Elio il massimo della felicità e chi, al contrario, non perdendo le speranze di un ritorno con Stefano De Martino si lascia andare a commenti negativi, i soliti incomprensibili “avanti un altro” non curanti della felicità e dei reali desideri dell’argentina.