C’è molta attenzione sulla vita privata e soprattutto sulla salute di Belen Rodriguez dopo l’ennesima rottura dal marito Stefano De Martino, padre di Santiago, arrivata poco prima dell’estate. Sono settimane che il gossip si occupa della showgirl argentina. Prima l’addio dal marito, poi le voci di un nuovo amore nella sua vita e alla fine i problemi di salute. In questi giorni l’attenzione sulla showgirl è altissima. Da qualche tempo, secondo un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, influencer napoletana sempre informata sul gossip nostrano, Belen Rodriguez si sarebbe trasferita a Brescia dal nuovo fidanzato, l’imprenditore Elio Lorenzoni.

“Belen da un mesetto si è trasferita a Brescia, vive con il nuovo fidanzato – ha scritto Deianira Marzano in una story pubblicata su Instagram – ma da sola: i figli sono rimasti a Milano con i nonni Rodriguez e con i rispettivi padri (Stefano De Martino e Antonio Spinalbese, ndr)”, si leggeva sulla storia pubblicata dall’esperta di cronaca rosa.

Belen Rodriguez avvistata in una clinica privata a Padova

Indiscrezioni arrivate da fonti certe, che hanno visto Belen Rodriguez aggirarsi nella città natale del nuovo fidanzato. “Ogni domenica, lo fanno già da due o tre settimane, i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belén, soprattutto Cecilia e Ignazio. Insomma fanno le domeniche in famiglia, ma a casa di Elio”, le parole dell’esperta di gossip. Insomma, Belen Rodriguez, sempre secondo quanto riportato da Deianira, vedrebbe i figli Santiago e Luna Mari solo il fine settimana.

Ora si aggiunge un tassello a questa storia. Secondo le ultime indiscrezioni, Belen Rodriguez sarebbe stata avvistata in una nota clinica privata di Padova, città in cui nel 2021 è nata la figlia Luna Mari. Il motivo è ovviamente sconosciuto e la clinica, contattata dal Mattino di Padova, non ha né confermato né smentito: “Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti”, hanno sentenziato. Ma c’è qualcuno che giura di averla vista.

La presenza di Belen Rodriguez nella clinica di Padova alimenta i dubbi su un suo presunto malessere. In questo periodo, infatti, si è parlato molto della sua salute e in tanti hanno notato anche un drastico dimagrimento, confermato dalla stessa Belen: “Ho perso 7 chili, non è stato un periodo facile”. Ad avvalorare la tesi anche le parole dell’ex fidanzato Fabrizio Corona, che ai microfoni di Belve aveva spiegato: “Belen non sta bene, ma può sicuramente riprendersi”.