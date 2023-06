Aurora Ramazzotti, la decisione. Mamma a tempo pieno del piccolo Cesare Augusto, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti dimostra di avere energie da vendere. A spasso per le strade di Milano insieme al figlioletto e foto di coppia insieme al compagno e padre del bebè, Aurora Ramazzotti nelle ultime ore ha deciso di mostrare ai fan il risultato di una sua riflessione. Il messaggio arriva chiaro e tondo: a chi è rivolto e qual è il significato.

Nuovo tatuaggio per Aurora Ramazzotti. Decisione presa dopo la nascita del piccolo Cesare Augusto che con il suo arrivo ha stravolto in meglio la vita di mamma e di papà. A due mesi dal parto, Aurora si mostra sempre molto attiva sui social nonostante il bebè le assorba gran parte delle ore della giornata: ma per i fan il tempo necessario si trova sempre e infatti il messaggio va incontro ai complimenti di molti.

Leggi anche: “Ho scoperto una cosa di mio figlio”. Aurora Ramazzotti e il gesto del piccolo Cesare Augusto





Nuovo tatuaggio per Aurora Ramazzotti: la decisione è presa e il messaggio arriva ai destinatari

Nuovo tatuaggio sulla schiena di Aurora Ramazzotti, dal significato mirato e puntuale. La mamma di Cesare Augusto ha deciso di affidarsi alle mani di Tatuaggi male, il tatuatore diventato iconico per le scritte “cancellate”. E infatti ecco che Aurora ha deciso di tatuare sulla sua pelle una scritta, “La tua opinione”, poi segnata da una linea di cancellatura. Un’idea originale ma forte, o meglio un messaggio con cui Aurora ha deciso di replicare agli hater.

Il nuovo tatuaggio va a completarne altri ugualmente importanti. Stiamo parlando del cuore anatomico che Aurora ha tatuato sulla schiena e alle iniziali dei nomi di mamma e papà sul polso, ovvero una M e una E, senza dimenticare ovviamente la scritta “Ma il tuo sorriso resta”, che Aurora ha deciso di fare insieme a Sara Daniele, così come la rosa e il viso della gattina sul braccio.

Aurora Ramazzotti continua a dimostrare una spiccata sensibilità e una profondo impegno nel riferire che nessuno è in grado di togliere agli altri la possibilità di esprimersi. Ma che al contempo alle offese non va prestato orecchio. Con il nuovo tatuaggio forse Aurora voleva sottintendere proprio questo suscitando l’ammirazione di molti. Gli hater dopo questo messaggio non possono che restare in silenzio.