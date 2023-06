Aurora Ramazzotti, il figlio ha già due mesi. Cesare Augusto, frutto dell’amore con il compagno storico Goffredo Cerza, è nato lo scorso 30 marzo. E se all’inizio lei si è voluta prendere una pausa dai social per vivere a pieno questo nuovo capitolo della sua vita, ora è tornata alla grande. E nel frattempo ha anche ripreso ad allenarsi, in palestra col personal trainer e nelle ultime ore ha anche rimesso le scarpe da running. La corsa è il suo primo amore, ma ovviamente l’ha messa in stand by durante la gravidanza e nei primi periodi della maternità. Per più di un anno, fa sapere

“Chi mi segue da qualche anno sa quanto per me la corsa sia una cosa imparagonabile a qualsiasi altro tipo di movimento e sport. Mi mancava veramente tanto, però l’avevo già mollata prima della gravidanza quindi non me la sentivo durante di correre, anche se ci sono tante donne che lo fanno. Perciò non l’ho più fatta”, ha raccontato Aurora Ramazzotti che in una Storia in tenuta da corsa scrive anche “Puoi”.

Aurora Ramazzotti fatica a crederci: la pancia a 2 mesi dal parto

“Oggi mi sono svegliata e ho detto: ‘Vado’. Ho anche controllato se fosse sicuro a due mesi dal parto… – ha continuato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti – Ho seguito un po’ il mio istinto, sono uscita senza prefiggermi un obiettivo di tempo o distanza, anche perché sarebbe stato assurdo. Sono riuscita a portarmi a casa i miei miseri 3 chilometri in 24 minuti, però sono molto fiera di me perché non è facile ricominciare”.

“Se posso dare un consiglio a chi sta provando a farlo: non aspettatevi niente dal vostro corpo, niente da voi, ma fatelo. Uscite di casa, che è già un buon inizio, e datevi una pacca sulla spalla quando ce l’avrete fatta. Qualsiasi sia il risultato”, ha concluso. Poi, subito dopo la corsa dritta in doccia. Che l’ha rigenerata: “Mi è mancata questa sensazione”.

Sempre su Instagram Aurora Ramazzotti, che come detto ha partorito 2 mesi fa, ha messo a confronto il ‘prima e dopo’ la gravidanza. Ha pubblicato due foto: nella prima il pancione quasi a fine termine, nella seconda com’è adesso. Lei stessa è incredula davanti alla magia della natura: “A volte fatico a crederci. Le cose incredibili che il corpo umano sa fare”, la didascalia.