Aurora Ramazzotti, la scoperta sul figlio. Il piccolo Cesare Augusto è arrivato nella vita di mamma e papà scombussolandola in meglio. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, dopo il parto, ha subito ripreso il pieno ritmo nel ruolo di genitore, portando a passeggio il bebè con disinvoltura e sempre armata di un bellissimo sorriso sulle labbra. I fan non possono che scoprire ogni giorno i grandi progressi e la crescita del piccolo di casa. E nelle ultime ore Aurora ha voluto informare tutti su un dettaglio di cui non si è mai resa conto prima di ora.

Il dettaglio sul figlio di Aurora Ramazzotti, è lei a dire tutto. Il piccolo Cesare Augusto è venuto al mondo il 30 marzo: “Ragazzi avete fatto un capolavoro…vi amo”, sono state le parole di Michelle Hunziker, nonna da subito presente e attenta a non fare mancare coccole al nipotino. Ovviamente anche nonno Eros si è mostrato gioioso ed emozionato con il bebè in braccio, alla faccia di quanti lo avevano criticato per la sua assenza, dati gli impegni lavorativi.

Il dettaglio sul figlio di Aurora Ramazzotti: è lei a raccontare tutto ai fan

Aurora Ramazzotti ha dunque iniziato a concedersi lunghe passeggiate con il figlio, portandolo con sè anche dal parrucchiere e sfoggiando sempre un sorriso splendido. La vita in tre dunque procede al meglio e nelle ultime ore la neo-mamma ha anche fatto una scoperta super che ha condiviso con i suoi fan: “Senza saperlo ho preso una carta da parati che Cesare fissa per ore (nonostante non ci veda ancora bene)”, ha comunicato divertita.

“Ho scoperto che il neonato mostra interesse nei confronti dei colori molto intensi e dei contrasti chiaro-scuri. Ciò accade perché è in grado di distinguere il buio dalla luce ma allo stesso tempo la messa a fuoco non è ancora completamente sviluppata. I contrasti di tipo bianco e nero risaltano rispetto a un ambiente che, alla vista del neonato, appare molto sfocato”, ha poi aggiunto ancora incredula.

Ed effettivamente quando un bebè nasce, nascono anche i genitori. Non è un modo di dire eppure Aurora Ramazzotti lo ha sottolineato non appena avuto tra le braccia il piccolo Cesare Augusto. Le scoperte insieme al bebè sono anche i genitori a farle, e i fan di conseguenza non possono che continuare a emozionarsi di questi piccoli grandi passi condivisi.