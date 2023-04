Aurora Ramazzotti è grande protagonista anche dopo il parto. Ha infatti mostrato delle foto hot, che hanno scatenato tutti i suoi follower, rimasti a bocca aperta dinanzi all’eccezionalità delle immagini proposte. In altre Instagram stories ha mostrato il figlio Cesare Augusto e ha commentato: “Domenica banano compie già un mese”. Infatti, il piccolo è venuto alla luce il 30 marzo scorso in una clinica in Svizzera, la stessa dove Michelle Hunziker partorì proprio l’influencer.

Inoltre, Aurora Ramazzotti prima di far vedere queste foto hot aveva taggato papà Eros. Quest’ultimo le ha fatto un regalo molto apprezzato, ovvero una torta Sacher. Ma a far emozionare è stata anche un’istantanea successiva che ha visto coinvolti il cantante, Michelle e il nipotino. Infatti, i tre si sono scattati una foto tutti insieme ricreando un quadretto familiare meraviglioso. Ma vediamo cosa ha fatto stavolta la giovane sempre sul popolare social network.

Aurora Ramazzotti mostra sue foto hot: “La vita”

Ha scritto un brevissimo commento, ovvero “La vita” e ha voluto taggare nella storia Instagram colei che era al suo fianco negli scatti, ovvero la massaggiatrice Joice Rodriguez. Ma anche se il suo intento era quello di far vedere il suo cambiamento in pochi mesi, i follower non hanno non potuto soffermarsi sulla sua sensualità dato che non era completamente vestita. Ha coperto a malapena tutte le sue grazie fisiche e siamo sicuri che in privato avrà ricevuto una miriade di complimenti.

Nelle immagini c’è Aurora nei vari aspetti, ovvero dai primi mesi di gravidanza fino a quando ha preso tra le sue braccia Cesare Augusto. Ha quindi mostrato come il suo pancione è lievitato, ma nelle foto si è immortalata in topless. La sua mano ha nascosto il décolleté per evitare la censura, però nonostante questo tutti sono impazziti di gioia. Sotto invece aveva solamente uno slip. Un momento molto privato, che ha voluto condividere con il resto dei suoi seguaci.

Infine, Aurora ha pubblicato un messaggio avuto da un follower: “Un mese? Ma come è possibile?”. E la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha replicato: “Ma è perché sono stata gravida sei anni, quindi ora il tempo vola”.