Aurora Ramazzotti è al settimo cielo per uno splendido regalo di Eros Ramazzotti. La ragazza sta vivendo un sogno straordinario, infatti da quasi un mese è diventata mamma per la prima volta grazie alla nascita del figlio Cesare Augusto, concepito col compagno Goffredo Cerza. Nelle ultime settimane la più attiva è stata senza ombra di dubbio mamma Michelle Hunziker, che non le ha mai fatto mancare il suo supporto prima e dopo il parto. Mentre il padre è stato molto impegnato, a causa del lavoro.

Ma nonostante questo, il suo amore non è mai mancato né nei confronti di Aurora Ramazzotti che del suo primo nipote. E ora questo regalo di Eros Ramazzotti. Ha fatto impazzire tutti sui social, infatti la giovane influencer l’ha mostrato a tutti e avrà certamente ricevuto una marea di commenti in privato. Si tratta infatti di una Instagram story, pubblicata nella giornata di giovedì 27 aprile, dunque i messaggi dei numerosi fan non sono purtroppo visibili.

Aurora Ramazzotti, che regalo le ha fatto papà Eros Ramazzotti

Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno altri messaggi da parte di lei e della sua famiglia per celebrare al meglio il primo mese di vita di Cesare Augusto, che ricorrerà il prossimo 30 aprile. Ma intanto Aurora Ramazzotti è stata piacevolmente colpita dal suo papà, infatti ha avuto un regalo parecchio speciale e gustoso da Eros Ramazzotti. Andiamo a vedere insieme cosa ha fatto vedere a tutti i suoi follower e perché è rimasta così tanto soddisfatta dal gesto.

Aurora ha commentato: “Mi pensa nei suoi viaggi” e ha inquadrato la confezione regalo con una scritta eloquente: “Originale Sacher Torte“. Quindi, le ha donato la buonissima torta originaria dell’Austria e soprattutto della capitale Vienna. Lei ha gradito moltissimo questo regalo e probabilmente l’ha già assaggiata, insieme al suo partner Goffredo Cerza. Non ci sono stati ancora commenti da parte di Eros Ramazzotti, che potrebbe rispondere tra qualche ora.

La neo mamma ha avuto un regalo anche dalla suocera Francesca. Le ha dato un meraviglioso anello e ha commentato: “Grazie ad un amico che da sempre mi accompagna nelle cose importanti della mia vita per aver realizzato questo bellissimo anello per una persona speciale… Spero lo indossi per tutta la vita”.