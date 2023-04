Momento super positivo per Aurora Ramazzotti, che oltre alla nascita del primo figlio Cesare Augusto è felice anche per un regalo speciale ricevuto da una persona molto importante. Già da tempo si parlava di questo dono fatto alla figlia di Eros e Michelle Hunziker, ma adesso c’è stata la conferma definitiva su chi gliel’ha dato. Bello il messaggio social scritto dal mittente, che ha voluto subito taggare la neo mamma su Instagram. E quest’ultima avrà certamente apprezzato il gesto.

Aurora Ramazzotti non è stata al centro dell’attenzione solamente per questo regalo, ma nelle ultime ore ha anche scritto una lettera molto sentita sui social: “Oggi la relazione procede a gonfie vele, oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla. Nei giorni ‘no’ anziché voltarmi la fisso dritta nei suoi più severi giudici, ci prendiamo a pugni un po’ e poi torniamo ad accarezzarci” e mi ricordo che in fondo poverina può solo mostrarmi l’involucro di me, io sono tutt’altro”.

Aurora Ramazzotti, arriva un regalo speciale

Attraverso sempre Instagram, questa donna speciale nella vita di Aurora Ramazzotti ha confermato di essere lei l’autrice del regalo che ha reso felice la giovane influencer. E ora il sogno dei fan sta quindi diventando sempre più concreto, dato che questo dono potrebbe significare qualcosa di straordinario che potrebbe verificarsi tra non molto. Dopo la grande gioia per l’arrivo di Cesare Augusto, potrebbe essere pronta un’altra grandiosa festa per un altro avvenimento.

A farle questo regalo è stata la suocera Francesca, quindi la mamma del compagno Goffredo Cerza, la quale le ha dato un meraviglioso anello e ha commentato: “Grazie ad un amico che da sempre mi accompagna nelle cose importanti della mia vita per aver realizzato questo bellissimo anello per una persona speciale… Spero lo indossi per tutta la vita. Grazie soprattutto a Massimone”. Adesso il prossimo passo della coppia potrebbe essere quindi rappresentato proprio dal matrimonio.

Se ne parla ormai da un bel po’ delle nozze tra Aurora e Goffredo Cerza, ma non c’è ancora alcuna traccia sull’eventuale data dei fiori d’arancio. Probabilmente aspetteranno ancora per godersi i primi mesi di vita del figlio.