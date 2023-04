Aurora Ramazzotti figlio, la nuova vita è iniziata. Ed è bellissima: due settimane fa la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha dato alla luce il suo primogenito, frutto dell’amore con Goffredo Cerza. E “due settimane fa sono nati anche mamma e papà”, ha scritto lei sotto alla nuova, attesissima serie di foto di questi primi giorni di vita a 3, di vita da mamma.

Nel post ecco Aurora Ramazzotti, il figlio Cesare e ovviamente anche Goffredo Cerza. La 26enne con il suo bambino in braccio, mentre allatta e gli tiene stretta la manina quando dorme nel suo lettino. E poi gli scatti con il neo papà che dorme con il piccolo sul petto e quello di famiglia. Tutti insieme.

Aurora Ramazzotti figlio, le prime foto di famiglia

Dopo l’annuncio della nascita, con lo scatto in bianco e nero delle mani che tengono stretta quella del figlio, Aurora Ramazzotti aveva detto di prendersi una piccola pausa dai social per godersi questo nuovo capitolo della sua vita. E così ha fatto, a parte qualche Storia per tranquillizzare tutti sul suo stato di salute.

Del resto anche nonna Michelle Hunziker a Verissimo aveva confermato a Silvia Toffanin che Aurora e Goffredo Cerza “si devono godere questo momento sacro“. Ma ora, dopo due settimane da mamma e papà, sono arrivate su Instagram le foto di questi primi giorni a casa con il piccolo Cesare.

Nemmeno a dirlo, in pochissimo tempo il post di Aurora Ramazzotti dedicato a suo figlio è stato inondato di affetto, like e complimenti. Anche da parte degli amici vip. Come Elettra Lamborghini, che scrive: “Amore sei più bella che mai”. E poi messaggi tra cui tanti “Siete bellissimi da Ema Stokholma, Paolo Stella, Elisabetta Gregoraci, Beatrice Valli e Nina Zilli, anche loro presto mamme.