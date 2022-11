Asia Argento in lutto. Una terribile notizia ha sconvolto la sua giornata: una persona molto vicina a lei e che adorava tantissimo è infatti morta improvvisamente, gettando tutti nello sconforto più assoluto. E l’attrice ha affidato il suo pensiero ai social network, infatti con un post su Instagram gli ha dedicato un ultimo commosso addio. Ha anche postato diverse foto in compagnia di lui, che se n’è andato troppo prematuramente. Aveva ancora tanto da dare, ma purtroppo il destino è stato avverso con l’uomo.

Dunque, dolore immenso per Asia Argento, colpita da un lutto veramente molto brutto. Solo pochi mesi fa invece per lei una notizia di tenore completamente opposto, riguardante il suo fidanzamento. Il suo nuovo partner si chiama Michele Titi Martignoni ed è un lottatore di arti marziali miste. Tutti lo chiamano il tuono italiano, in inglese the italian thunder, infatti ha un bel curriculum. Finora ha vinto 7 incontri, mentre ne ha perso solamente uno. E sul profilo Instagram del giovane, è riportata anche una frase di Leonardo Da Vinci.

Leggi anche: “Il nuovo fidanzato è uno tosto”. Asia Argento di nuovo in coppia: identità svelata





Asia Argento in lutto: morto l’amico Kiko Loiacono

Purtroppo non poteva proprio aspettarsi una notizia del genere Asia Argento. Un lutto inaspettato e molto grave per la figlia di Dario Argento, che in lingua inglese ha scritto un messaggio strappalacrime. Subito sono apparsi tantissimi commenti anche di altri suoi follower, che le hanno espresso vicinanza per questo addio inatteso. Parole le sue che hanno colpito tutti nel profondo dei rispettivi cuori. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale e chi purtroppo è deceduto nelle scorse ore.

Queste le parole di Asia Argento: “Ho perso uno dei miei più cari amici e il mondo ha perso un essere umano veramente gentile, generoso, genuino, onesto, puro, stimolante, divertente, unico. Unico nel suo genere. Sono devastata oltre il dicibile. L’unica cosa che mi dà un po’ di pace è leggere le parole di tutte le persone a cui hai toccato l’anima. Hai creato così tanti legami con altre persone. Sei stato davvero brillante nella tua vita, amico mio. Non sono sicura di come andare avanti senza i nostri scambi quotidiani. Ma mi sento fortunata per essere stata toccata dalla tua presenza in questa vita”.

A morire è stato l’amico di Asia Argento, Kiko Loiacono, che aveva 54 anni. Lavorava come tour manager e produttore ed era originario di Bari. Come scritto da Today, lui aveva lasciato la Puglia per lavorare a Londra. Aveva una laurea in Farmacia ma la musica ha sempre rappresentato la sua esistenza. E sono davvero in tanti ad omaggiarlo in queste ore.