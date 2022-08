“Il nuovo fidanzato è uno tosto”. Asia Argento di nuovo in coppia: identità svelata

Come vi abbiamo riferito in un precedente articolo, Asia Argento ha trovato un nuovo fidanzato. Nonostante lei non lo abbia confermato ufficialmente con dichiarazioni ben precise, ha pubblicato però diverse immagini in compagnia di un bellissimo ragazzo. I due erano al mare e si sono concessi dei momenti spensierati e indimenticabili. Da sottolineare è stata soprattutto l’allegria dell’attrice, che davvero da molto tempo non si vedeva così felice e fiera di ciò che stava vivendo in quegli istanti.

Subito dopo aver visto quelle immagini, tutti hanno provato a comprendere chi fosse lo spasimante. E ora il settimanale Oggi ha riferito, a proposito di Asia Argento e della sua vita privata, chi sia il nuovo fidanzato. Non è propriamente uno sconosciuto, infatti è molto noto in un particolare ambiente. Da notare che è ricoperto di muscoli, che gli permettono di avere un corpo veramente impeccabile. Asia sembra davvero aver ritrovato la felicità e non ha alcuna intenzione di perderla.





Asia Argento, scoperta l’identità del nuovo fidanzato: ecco chi è

Finalmente l’identità del partner di Asia Argento è stata svelata e dubbi non ce ne sono più. Insieme a lei e al suo nuovo fidanzato c’era pure la figlia dell’attrice, Anna Lou Castoldi, concepita grazie all’unione amorosa con il cantante Morgan. Ma Oggi ha anche sottolineato un aspetto fondamentale. Sul profilo del giovane palestrato erano presenti già alcune immagini insieme a lei, quindi starebbero trascorrendo delle vacanze da sogno in riva al mare da almeno una decina di giorni. Una vera sorpresa.

Dunque, il nuovo fidanzato di Asia Argento si chiama Michele Titi Martignoni ed è un lottatore di arti marziali miste. Tutti lo chiamano il tuono italiano, in inglese the italian thunder, infatti ha un bel curriculum. Finora ha vinto 7 incontri, mentre ne ha perso solamente uno. E sul profilo Instagram del giovane, c’è anche riportata questa bellissima frase appartenente a Leonardo da Vinci: “I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio”. Tra di loro la passione sembra essere esplosa.

Qualche mese fa è emersa la motivazione che avrebbe indotto Asia e Morgan a lasciarsi. Pare che se da un lato Asia Argento abbia fatto abbassare l’asticella dell’autostima del cantante ma anche quello della bilancia, questo afferma Morgan, dall’altro la figlia del noto regista dell’horror sia sempre pronta a smentire. Infatti Asia Argento non ha mai confermato le parole espresse dall’ex.

“Sta con lui”. Giovane e bellissimo, Asia Argento allo scoperto con il nuovo fidanzato