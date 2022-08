Una gran bella sorpresa nella vita di Asia Argento. A quanto pare, dopo un lungo periodo trascorso da sola, il suo cuore potrebbe essere ritornato a battere per qualcuno. L’attrice si è mostrata sul social network Instagram in compagnia di quello che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato. Ovviamente la rete si è infiammata in un attimo, infatti i commenti riportati sotto il post della donna sono stati innumerevoli e sono tutti concordi nell’essere felici per lei, tornata nuovamente a sorridere.

Asia Argento avrebbe dunque un nuovo fidanzato. Circa due mesi fa aveva invece raccontato: “Ho sviluppato presto un istinto di sopravvivenza, nato quando mia madre mi picchiava, e ho capito che avrei dovuto proteggermi da sola, come un animaletto perso nella città, perché venivo cacciata e buttata in mezzo a una strada a 9 anni. Avevo già smesso in passato, per due anni e mezzo, con gli Alcolisti Anonimi. Ho accettato l’invito di Maria Amelia Monti, mia vicina di casa, a fare meditazione buddhista con lei. E ho ricominciato a ridere”.





Asia Argento avrebbe un nuovo fidanzato: la foto social

Nonostante fino a poco tempo fa Asia Argento avesse confermato di non avere nessuna relazione sentimentale in corso, adesso qualcosa sembra essere improvvisamente cambiato. Colui che sarebbe proprio il nuovo fidanzato della figlia di Dario Argento è apparso sul profilo Instagram della donna. Da parte di lei non ci sono stati molti commenti, ma si è soffermata in particolare sull’augurare buone vacanze a tutti coloro che la seguono sui social e presumibilmente agli italiani e non solo in generale.

Il sito Ultimenotizieflash è convinto che si tratti proprio del nuovo fidanzato di Asia Argento, ma non è stato possibile scoprire quale sia il suo nome e cognome. Si era vociferato nel recente passato che lei avesse una love story con un attore originario degli Stati Uniti, ma confermata. Indubbiamente quest’uomo l’ha resa nuovamente molto contenta, visto che il suo sorriso è spontaneo e molto bello da vedere. Ora non resta che aspettare qualche annuncio ufficiale e l’identità ufficiale del presunto partner.

Asia Argento ha avuto una storia d’amore con Morgan dal 2000 al 2006 con la nascita anche della figlia Anna Lou, avvenuta nel 2001. Poi ha avuto un altro figlio, Nicola, dalla relazione col regista Michele Civetta. Nel 2017 ha conosciuto Anthony Bourdain, famosissimo chef originario della Francia. Ma un anno dopo lei è rimasta scioccata perché lui fu trovato morto in una stanza di hotel.

