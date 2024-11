Il “Calippo Tour” è diventato uno degli argomenti più dibattuti sui social italiani, attirando l’attenzione di un vasto pubblico. Si tratta di un’iniziativa organizzata da Paolina e Ambra, due giovani che lavorano sulla famosa piattaforma per adulti. L’iniziativa prevede una serie di incontri con i fan sparsi per l’Italia, tutti scelti tramite i social. Il caso è arrivato anche in televisione, durante un servizio a È Sempre Cartabianca, dove sono stati analizzati i potenziali rischi legati alla sicurezza e alla vita privata delle persone che lavorano in questo settore. Tra le testimonianze quella di Paolina, una ragazza di 22 anni che ha raccontato la sua esperienza.

Durante il “Calippo Tour”, Paolina ha annunciato di essere rimasta incinta, nonostante le rassicurazioni ricevute riguardo all’uso di metodi protettivi durante gli incontri con i fan. La notizia ha suscitato scalpore, alimentando il dibattito sulla sicurezza nel mondo degli influencer e dei creator. La 22enneha spiegato come la sua scelta di entrare in questo campo le abbia permesso di esprimersi liberamente e guadagnare tramite la creazione di contenuti per adulti: “Mi piace il se***, ho fatto un video ed è andata bene,” ha detto.

“Sono rimasta incinta durante il Calippo Tour”. La bomba della star di OF: “Il padre è uno conosciuto”





Paolina e il dottor Bavaro pubblicano un video del gender reveal

Il tour ha coinvolto diverse tappe in cui Paolina e Ambra incontravano i fan selezionati online e registravano video da caricare sulla piattaforma. La gravidanza inattesa di Paolina ha colpito i media e l’opinione pubblica, soprattutto quando lei ha dichiarato di essere convinta che il padre del bambino fosse Guglielmo, un influencer salernitano conosciuto come il “Dottor Bavaro”, che vanta oltre 240.000 follower su TikTok.

Guglielmo è un volto molto seguito sui social, noto anche per il suo stile di vita lussuoso. La sua popolarità è aumentata da quando ha iniziato a collaborare sulla piattaforma per adulti suscitando molta curiosità anche su social come TikTok e Instagram, dove alcuni suoi video sono diventati virali.

La gravidanza di Paolina e la notizia che il padre del bimbo possa essere il dottor Bavaro ha scatenato molta curiosità, anche se in molti sostengono che questa storia potrebbe non essere del tutto autentica, ipotizzando che la gravidanza sia stata messa in scena come parte di una strategia di marketing, pensata per guadagnare visibilità. Alcuni addirittura sospettano che ci sia una pianificazione dietro le quinte, magari orchestrata da un’agenzia di marketing specializzata, proprio come accaduto per il Calippo tour.

In un tentativo di aumentare la visibilità, Paolina e il dottor Bavaro hanno pubblicato un video del gender reveal, in cui hanno rivelato il sesso del bambino, a cui ha partecipato anche un nano preso in affitto. Questo dettaglio ha scatenato una valanga di critiche sui social, con molti utenti che hanno giudicato questa scelta come una forzatura per suscitare polemiche e ottenere visibilità.

Nonostante il video del gender reveal, però, in molti continuano a nutrire dubbi sulla veridicità della paternità del dotto Bavaro. In effetti, ci sono molte persone che non credono che sia realmente lui il padre del bambino, suggerendo che la situazione potrebbe essere stata manipolata per scopi di marketing o per attirare attenzione mediatica. La vicenda continua a sollevare interrogativi e a dividere l’opinione pubblica.