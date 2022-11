“Sapevo tutto”. Antonella Fiordelisi e Francesco Totti, parla l’ex di lei: bufera in arrivo

Novità sul caso Totti – Fiordelisi. Parole della gieffina che hanno decisamente ‘infuocato’ la casa del GF Vip 7, ma anche il mondo del gossip: “Mi ha scritto Totti”. Da questa frase, un polverone che stenta ancora a placarsi intorno alla vicenda. E dopo le dichiarazioni rilasciate dallo storico amico dell’ex capitano della Roma, anche quelle dell’ex fidanzato della gieffina.

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi interviene in merito al caso scoppiato dentro la casa del GF Vip 7. Pochi giorni fa, anche Alex Nuccetelli aveva detto la sua entrando nel vivo della notizia: “Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie”.

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi interviene in merito al presunto messaggio di Francesco Totti

E ancora: “Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante”. (“Con quell’altra della tv”. Francesco Totti, fuori la verità mentre lui va a vivere con Noemi).

Parole che oggi vanno incontro anche al punto di vista dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, che ha così aggiunto un tassello ulteriore alla chiacchieratissima vicenda. Gianluca Benincasa, fidanzato dell’influencer di Salerno, ha affermato nel corso di un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli a Non succederà più su Radio Radio, che: “Sapevo dell’esistenza, c’era una richiesta, non è bello dire che non è vero. L’ho vista la richiesta”.

Pare che il messaggio sia realmente stato inviato e ricevuto, ma sul contenuto ancora nessuna chiarezza. Una vicenda che ha sicuramente toccato da vicino l’ex capitano giallorosso ma che pare non sia riuscita a stravolgere i giorni di relax trascorsi a Caserta tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, intenti a cercare i mobili per il loro nuovo nido d’amore. Al momento, dunque, Francesco Totti tende ancora a restare in silenzio sull’intera vicenda scoppiata in casa GF Vip 7. Di certo sono in molti a chiedersi se il fitto mistero del messaggio verrà prima o poi rivelato.