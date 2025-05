Durante una recente diretta su Instagram, Shaila Gatta ha condiviso una notizia importante con i fan che la seguono ancora dopo la fine del Grande Fratello. Lei e l’ex fidanzato Lorenzo Spolverato si sono sentiti telefonicamente poco prima di Pasqua per un confronto tanto atteso. Secondo il racconto della ballerina, l’11 aprile i due sono riusciti a parlarsi a lungo, arrivando a una consapevolezza difficile ma necessaria: a volte, anche se il sentimento è ancora forte, una relazione può semplicemente non funzionare come si vorrebbe.

Per la prima volta, anche Lorenzo ha voluto raccontare la sua versione della telefonata, svelando ai fan alcuni retroscena esilaranti che hanno seguito quel momento emotivamente intenso. Davanti allo schermo del suo smartphone, con il suo solito sorriso, Lorenzo ha ripercorso i momenti che hanno preceduto quella famosa chiamata con Shaila.

“Cosa è successo stanotte”. Lorenzo Spolverato, l’annuncio inaspettato su Shaila

“Ci eravamo messi d’accordo per sentirci la sera. Così, dopo cena, mi sono preparato e – puntuale come un orologio svizzero – alle 23:20 sono salito in macchina”, ha spiegato. “Vivo ancora con i miei genitori e in casa non ho abbastanza privacy, quindi l’unico posto dove potevo parlare liberamente era la macchina. Parcheggio, mi metto comodo e aspetto la sua chiamata”.

Ma la telefonata, inizialmente, non arriva. “Passano trenta minuti, poi quarantacinque, poi un’ora intera… Io ero lì che aspettavo, volevo solo sentirla. Alla fine, finalmente, squilla il telefono: era lei. Le si era scaricato il cellulare. Non mi sembrava vero quando l’ho vista apparire sullo schermo».

La videochiamata inizia, ma a quel punto accade qualcosa che Lorenzo non poteva prevedere. “La macchina, essendo ibrida, era accesa per permettere al telefono di restare carico e funzionare. Solo che non mi sono accorto che la chiamata sarebbe durata… quattro ore! Sì, quattro ore di conversazione intensa, emozionante, chiarificatrice”, ha raccontato.

“Alla fine della chiamata, mi ritrovo con la batteria dell’auto completamente scarica. Il telefono ancora in mano come un cretino, e – ciliegina sulla torta – la chiave elettronica non funzionava più. Non potevo nemmeno chiuderla!”.

Il risultato? “Ho dovuto lasciare la macchina aperta tutta la notte. Non c’era altro da fare. Una serata piena di emozioni, certo, ma anche di imprevisti che non dimenticherò facilmente”. Il racconto di Lorenzo ha fatto sorridere molti fan, che hanno apprezzato la sua sincerità e l’autoironia con cui ha condiviso un episodio così personale. Anche nei momenti più delicati, a volte la vita riesce a strapparci un sorriso.