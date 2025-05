Negli ultimi giorni, Clizia Incorvaia è tornata al centro dell’attenzione mediatica non solo per la sua attività da influencer, ma anche per una controversia legale che la coinvolge insieme al suo ex compagno, Francesco Sarcina. Secondo quanto emerso, il frontman de Le Vibrazioni avrebbe avviato un’azione legale nei confronti dell’ex moglie accusandola di esporre troppo la figlia sui social network. Una critica che, nel caso di Clizia, tocca direttamente la sua professione: da anni, infatti, lavora proprio tramite i social media, e ogni contenuto pubblicato rappresenta una potenziale fonte di reddito.

Incorvaia ha costruito una presenza online che racconta quotidianamente la sua vita, compresa quella della sua nuova famiglia con Paolo Ciavarro e il loro figlio Gabriele. Ed è proprio uno degli ultimi video condivisi sui social ad aver sollevato qualche sospetto. Nel reel, Clizia appare in splendida forma, ma alcuni osservatori hanno notato una differenza significativa tra la sua figura nel video e in alcune foto “rubate” scattate in momenti più spontanei. La sua silhouette, infatti, sembra notevolmente più snella nelle immagini patinate, alimentando i dubbi su un possibile ritocco digitale o su giochi di luce studiati ad arte.

Clizia Incorvaia ha ritoccato l’ultimo video?

Va detto che non sarebbe certo la prima volta che un personaggio pubblico ricorre a qualche “aiutino” per apparire al meglio. Nel mondo dello spettacolo e dell’influenza digitale, l’uso di filtri, app di fotoritocco e trucchi fotografici è ormai all’ordine del giorno. Lo fanno donne e uomini, celebrità di ogni tipo, perché oggi l’immagine è un asset economico vero e proprio. È più rapido, meno invasivo e più economico di un intervento chirurgico, e può fare la differenza tra un contenuto virale e uno che passa inosservato.

Questo fenomeno, però, solleva una questione più ampia. Gli influencer, per quanto spesso sottovalutati, costruiscono narrazioni che influenzano i desideri, le aspirazioni e la percezione di sé delle nuove generazioni. Le loro vite sembrano perfette, scandite da regali sontuosi, viaggi da sogno, yacht e momenti familiari da copertina. Eppure, come dimostrato da casi eclatanti come quello dei Ferragnez, non tutto è come appare: dietro alle quinte si nascondono spesso fragilità, crisi e realtà molto più complesse.

Il rischio più grande, oggi, è che questi racconti patinati alimentino un modello irraggiungibile per molti giovani. L’illusione di una felicità comprata con il filtro giusto o la posa perfetta è pericolosa, soprattutto quando viene scambiata per autenticità. Ritoccare un’immagine può sembrare un dettaglio innocente, ma se diventa la norma rischia di falsare profondamente l’idea di bellezza, successo e felicità. E in questa distorsione, anche una semplice influencer come Clizia Incorvaia diventa parte di un meccanismo molto più grande.