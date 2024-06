La vita sentimentale di Anna Falchi torna a far parlare di sé con un nuovo capitolo appassionante. L’attrice, recentemente avvistata per le vie di Roma, è stata paparazzata mano nella mano con un giovane uomo di 34 anni. Abbracci, carezze e un bacio pieno di passione hanno caratterizzato la loro serata, lasciando poco spazio ai dubbi: Anna Falchi ha un nuovo fidanzato.

Dopo aver chiuso la storia con Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini, con cui era stata vista all’inizio dell’anno, Anna sembra aver ritrovato l’amore. Se con Crippa c’erano 14 anni di differenza (lui era più giovane), questa volta il divario è ancora più marcato, con ben 18 anni di differenza tra lei, 52 anni, e il suo nuovo compagno.





Anna Falchi, il fidanzato Simone Barbato ha 18 anni di meno

Il settimanale Diva e Donna ha immortalato la coppia durante una serata romana. I due sono stati visti cenare insieme in un ristorante della capitale, scambiandosi sguardi intensi e carezze discrete. Dopo aver lasciato il locale, si sono concessi un bacio bollente, seguito da effusioni mentre passeggiavano per le vie della città eterna.

Ma chi è il fortunato che ha rubato il cuore di Anna Falchi? Si chiama Simone Barbato, uno psicologo clinico che ha recentemente partecipato a un programma televisivo. Barbato non è solo un professionista del settore psicologico, ma anche un imprenditore di successo: insieme ad alcuni soci ha fondato un’azienda che opera nel campo della psicologia digitale. Dettagli sulla durata della loro frequentazione o su come si siano conosciuti non sono ancora emersi. Tuttavia, le foto scattate dai paparazzi lasciano trasparire un’intesa evidente tra i due, segno di un legame forte e appassionato.

La vita sentimentale di Anna Falchi è stata spesso sotto i riflettori. Prima di Crippa, l’attrice ha avuto una relazione di circa un anno e mezzo con Walter Rodinò, esperto di comunicazione. Tuttavia, la sua storia d’amore più nota rimane quella con Andrea Ruggeri, con cui ha condiviso ben 11 anni della sua vita. Anna Falchi sembra quindi aver voltato pagina, trovando nuovamente la felicità accanto a Simone Barbato. Chissà se questa volta sarà l’amore definitivo per la bella attrice? Solo il tempo potrà dirlo, ma nel frattempo, i fan non possono che augurare il meglio alla nuova coppia.