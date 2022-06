“Quando è scomparsa Ylenia…”. Albano Carrisi e il dramma della figlia: “Cosa mi è successo”

Albano Carrisi è stato di recente pizzicato insieme a Romina Power. L’occasione è stata la festa di compleanno di Romina jr. Il cantante pugliese ha dedicato una canzone alla figlia e non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di cantare Felicità. Tra gli invitati poteva mancare la sorella Cristel, arrivata per l’occasione dalla Croazia. E ancora Serena Bortone – conduttrice di Oggi è un altro giorno, dove Romina figura fra gli ormai famosi ‘affetti stabili’ – Samuel Peron.

Quinidi Pino Strabioli, Jessica Morlacchi, Carolinia Rey, l’inviato Domenico Marocci e il direttore del prime time Rai Stefano Coletta. Proprio da Serena Bortone, tempo fa, era andato in onda un confronto tra Al Bano e la figlia Romina. Nel dettaglio Romina aveva detto: “Non credo di essere mai stata capita da te”. “Secondo me sbagli, tu sei andata via per sette anni in America. Un figlio deve anche ascoltare il padre”, ha replicato Albano.





Albano Carrisi figlia Ylenia scomparsa: “Uno tsunami esistenziale”

Nelle ultime ore Al Bano ha parlato a Gente, il settimanale diretto da Rossella Rasulo. E quando parla fa sempre notizia anche perché è uno dei cantanti italiani più amati di sempre. Nell’intervista al noto magazine Al Bano a 79 anni ha fatto il bilancio della sua vita. E il discorso non poteva non cadere sulla scomparsa di sua figlia Ylenia, nata dal matrimonio con Romina Power, misteriosamente scomparsa da New Orleans in circostanze che non sono state mai chiarite.

“Se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche. Quando è scomparsa mia figlia e quando è finito il mio rapporto con Romina non riuscivo a darmi risposte, vivevo uno tsunami esistenziale”, rivela Albano Carrisi. Poi ha voltato pagina e le cose sono cambiate, perché il “mondo gira” e i giorni passano. Vent’anni fa nella vita del cantante di Cellino San Marco è arrivata Loredana Lecciso con cui ha avuto due figli, Jasmine e Bido. “Bella e intelligente”: così, con queste parole, la descrive. “È la madre dei miei due figli, è attenta e pratica nell’educazione dei figli, in questo siamo allineati”, racconta ancora.

Al Bano, con un repertorio di oltre 500 canzoni, gira il mondo dove è acclamatissimo. Potrebbe tornare a Sanremo 2023 e proprio dalle colonne di Gente lancia un appello ad Amadeus. “Pronto un brano”, dice il cantante di Cellino San Marco che è stato l’ultima volta in gara a Sanremo con la canzone Di rose e di spine. L’uso del condizionale è d’obbligo, ma Albano Carrisi potrebbe davvero tornare ancora una volta sul palco del teatro Ariston.

“Ora ti devi sposare”. Albano Carrisi, in famiglia succedono cose: “Un’occasione di felicità”