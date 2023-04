Albano Carrisi si è lasciato andare, in un’intervista al settimanale Chi ha raccontato il dramma e, insieme, il dolore che più lo ha fatto soffrire in questi anni. Un dolore cresciuto dentro la sua famiglia. Nelle ore scorse Yari, il figlio di Albano, era tornato a parlare della sorella Ylenia. Ospite di Verissimo insieme alla madre Romina Power, aveva detto: “Fino al 2020 credevo che fosse viva, in giro per il mondo. Ho sempre pensato che stesse facendo un viaggio incredibile e fosse diventata una sciamana”.



A fargli cambiare idea, il ritorno a New Orleans: “Una volta lì, ho ripassato i suoi passi e parlato con delle persone che erano coinvolte all’epoca. Ylenia era la mia bussola. Era l’unica che capiva quello che avevo passato. Aveva una bellezza, una cultura, una voglia di vivere incredibili”. Un dolore che ha spezzato il cuore della famiglia.

Albano Carrisi: “La famiglia divisa il dolore più grande”



E di Albano che al settimanale Chi racconta un suo rimpianto: “Ho una famiglia a metà. Spiritualmente è completa, ma è anche divisa perchè i miei figli stano in giro per il mondo. Spesso la casa di Cellino è vuota. Non è la famiglia, quella con la effe maiuscola. Penso che questo sia il mio unico rammarico. La famiglia è la cosa a cui ho sempre tenuto di più e invece”.



Nelle settimane scorse era circolata la voce di un crisi tra lui e Loredana Lecciso. Loredana Lecciso avrebbe deciso di lasciare il paese della Puglia per un momento di riflessione, quindi si parlerebbe di una crisi: “Lory ha lasciato Cellino San Marco e si trova a Milano. Un po’ per stare con i suoi figli e un po’ per lasciare da solo Al Bano, che può riflettere sulle sue parole”.



“Sembra seriamente che non ne possa più. Sono quasi sicura che non ci andrà”, spiegava il settimanale Nuovo riferendosi alla presenza della showgirl alla festa di compleanno del compagno a Verona. Non sappiamo se si tratta di una cosa passeggera o di qualcosa di realmente serio, che possa addirittura pregiudicare la relazione sentimentale tra Al Bano e Loredana Lecciso. La speranza dei fan del cantante è che tutto possa rientrare, affinché il suo compleanno possa andare nel migliore dei modi.