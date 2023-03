Al Bano e l’appello su Romina e Loredana. Nel corso degli anni si è spesso paralto del rapporto tra le due donne del popolare cantante. Per tanti anni Albano Carrisi e Romina Power hanno formato una delle coppie artistiche più famose d’Italia. Hanno fatto sognare milioni di italiani con i loro successi come “Felicità” e “Ci sarà”. Poi però i due si sono separati dopo 29 anni di matrimonio e dopo aver perso in circostanze misteriose la primogenita Ylenia, scomparsa a New Orleans il primo gennaio del ’94.

Successivamente, nel 2001, Al Bano ha incontrato Loredana Lecciso. I due hanno avuto due figli, Jasmine e Albano Junior, detto Bido. C’è stata anche una grave crisi che però sono riusciti a superare. Ma in che rapporti sono Romina e Loredana? Beh, stando a quanto rivelato dalle dirette interessate non c’è certo amicizia: “Nessuna evoluzione e nessuna involuzione. Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò ad esserlo” ha dichiarato la compagna di Al Bano al settimanale Nuovo poco tempo fa. Ora arriva un appello particolare da parte del cantautore.

Il desiderio di Al Bano in occasione della sua festa di compleanno

Il prossimo 20 maggio Albano Carrisi compirà il suo ottantesimo anno. Un traguardo importante che il cantautore ha intenzione di festeggiare come si deve con un grande evento, uno show musicale, all’Arena di Verona. Ebbene in occasione di questa festa l’artista di Cellino San Marco salirà sul palco e canterà insieme agli amici e colleghi Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Al Bano ha rivelato inoltre al settimanale Nuovo Tv che vorrebbe esaudire due suoi grandi desideri.

In diverse occasioni Al Bano ha manifestato il suo desiderio di vedere la compagna Loredana e l’ex moglie Romina instaurare un rapporto amichevole. Stavolta, in occasione dei festeggiamenti del suo 80esimo, il cantautore dichiara: “Vorrei sul palco Loredana Lecciso e Romina Power perché mi hanno fatto il regalo più bello ovvero i miei figli”.

Al Bano ha poi dichiarato che c’è un altro desiderio che vorrebbe vedere esaudito, ovvero la pace tra Russia e Ucraina. E chissà che lo show che sta preparando all’Arena di Verona non gli consenta di gioire almeno per uno dei due desideri espressi. Il cantautore ha dichiarato che “gli anni 2000 stanno creando non pochi problemi a tutti noi” e sarebbe arrivata davvero l’ora di voltare pagina.

