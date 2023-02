A Sanremo hanno fatto sognare tutti. Si è rivelata particolarmente corretta la scelta di Amadeus di far cantare insieme sul palco dell’Ariston Albano Carrisi, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Tre big della canzone italiana che hanno fatto emozionare il pubblico in sala e i tantissimi che li hanno ascoltati da casa. Non era mai accaduto che cantassero insieme: Amadeus è riuscito in questa impresa ed è stato un tripudio. Ha iniziato Gianni Morandi: canta in mezzo al pubblico e lo hanno inseguito per fare video e selfie.

Poi è stata la volta di Massimo Ranieri, quindi Albano Carrisi in un medley che ha lasciato tutti senza fiato. Amadeus li ha presentati così: “Vedervi tutti e tre insieme è bellissimo”. Dal pubblico scatta un “Bravi!” fortissimo e Amadeus si dice d’accordo e “provoca”: “Che la sfida continui”, così i tre artisti cominciano la performance insieme. Alla fine sono arrivate sul palco 4 torte per Al Bano che tra poco compirà 80 anni: una torta per ogni 20 anni. E lui si è piegato sul palco quasi a voler baciare il pavimento.

Jasmine Carrisi, la furia di papà Al Bano quando non studiava

Di Al Bano ha parlato la figlia Jasmine Carrisi nata dalla relazione con Loredana Lecciso. E ha raccontato un lato inedito del padre: quello che in pochi conoscono, perché si tratta dell’Albano Carrisi privato che si occupa dell’educazione dei figli. La ragazza torna ai tempi della scuola e racconta a Diva e Donna: “Facevo un’assenza dopo l’altra…Ecco, lì si arrabbiò proprio tanto. Prima mi fece un bel discorso, ma io resistevo…”. In quel momento Jasmine Carrisi fece arrabbiare molto suo padre.

Lo fece infuriare quando faceva il terzo liceo e gli confessò di non voler più continuare gli studi. A un certo punto lui, non riuscendo a farle cambiare idea, perse davvero le staffe, come ha raccontato la stessa Jasmine: “Mi prese di punta, strillò, tremai, rimasi paralizzata”. Jasmine Carrisi ha precisato che suo padre, nonostante gli impegni professionali in giro per l’Italia e per il mondo, è stato sempre presente e ha sempre trovato del tempo da dedicarle: “Se avevo problemi a scuola, per esempio per un brutto voto, lo chiamavo e ovunque fosse trovava tempo per me”.

In un secondo momento ha confessato che suo padre l’ha sempre tenuta sottocchio, ma al tempo stesso le ha lasciato grande libertà: “Significa che vuole che io impari dai miei errori così capisco che una certa cosa sarebbe stato meglio non farla”. Parlando della madre, invece, Jasmine Carrisi ha raccontato che è molto presente: “Anche adesso che viviamo a distanza, io a Milano, lei a Cellino San Marco… Però mi è sempre di grande aiuto”.