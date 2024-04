“Scatta oggi”. Brutta notizia per i fumatori italiani, per niente contenti per l’ultima decisione ufficiale. Il costo delle sigarette aumenta di nuovo: tutte le marche interessate. Non è la prima volta che succede quest’anno e chi fuma lo sa bene. Ma perché accade e chi lo decide? Questo infatti è il terzo rincaro dall’inizio dell’anno, ma non è una novità: questa misura è stata infatti preannunciata dalla Legge di Bilancio e non riguarda tutti i marchi di sigarette, insomma, non è un innalzamento incondizionato o come molti dicono: una tassa per chi fuma.

>> “L’hanno trovata”. Ramona Zinta, svolta sulla mamma 39enne scomparsa: dov’è e come sta

Per visionare la tabella con i prezzi aggiornati basterà andare sul sito dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, che ha stilato l’elenco. Ma cosa succede? La Manovra del governo relativa al 2024 ha di fatti “modificato al rialzo alcuni valori relativi alle accise, all’aliquota di un’imposta di consumo e agli oneri fiscali”, scrive Il Giornale. C’è da dire tuttavia che questi aumenti non riguardano solo i prodotti derivati dal tabacco, ma anche alcuni sostitutivi. Chi fuma lo sa, i rincari riguardano quelle marche che non avevano ancora subito maggiorazioni di prezzo quest’anno.





“Scatta oggi”. Brutta notizia per i fumatori

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio chi spenderà di più, ecco l’elenco completo delle marche che hanno subito una sovrattassa: Ms classic cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro; ms bionde 100’s astuccio da 20 pezzi 5,70 euro, lido blu astuccio da 20 pezzi 6,00 euro, ms bionde cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro, ms bionde astuccio da 20 pezzi 5,50 euro, rothmans special blue ks astuccio da 20 pezzi 6,40 euro, dunhill club astuccio da 20 pezzi 5,30 euro, dunhill gold astuccio da 20 pezzi 6,40 euro, vogue lilas astuccio da 20 pezzi 5,50 euro, lucky strike original astuccio da 20 pezzi 5,30 euro, kent surround astuccio da 20 pezzi 6,50 euro, lucky strike original cartoccio da 20 pezzi 5,20 euro, vogue classique long bleue astuccio da 20 pezzi 5,50 euro, dunhill international astuccio da 20 pezzi 7,00 euro.

E ancora: Vogue bleue astuccio da 20 pezzi 5,50 euro, esportazione cartoccio da 20 pezzi 6,00 euro, ms nazionali cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro, dunhill club bianca astuccio da 20 pezzi 5,30 euro, dunhill red astuccio da 20 pezzi 6,40 euro. Dunhill blue astuccio da 20 pezzi 6,40 euro, ms chiare 100’s astuccio da 20 pezzi 5,70 euro, ms chiare astuccio da 20 pezzi 5,50 euro, ms rosse cartoccio da 20 pezzi 5,40 euro, ms bianche astuccio da 20 pezzi 5,50 euro. Lucky strike amber astuccio da 20 pezzi 5,30 euro, vogue classique long lilas astuccio da 20 pezzi 5,50 euro, kent blue astuccio da 20 pezzi 6,50 euro, ms rosse astuccio da 20 pezzi 5,50 euro, rothmans of london blue 20 astuccio da 20 pezzi 5,00 euro, rothmans of london silver 20 astuccio da 20 pezzi 5,00 euro. Rothmans essence red 100’s astuccio da 20 pezzi 5,20 euro, rothmans of london blue 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro.

Poi: Rothmans of london silver 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro, rothmans essence red cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro, rothmans essence blue king size cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro, rothmans of london s-series blue astuccio da 20 pezzi 5,20 euro, rothmans of london s-series silver astuccio da 20 pezzi 5,20 euro, rothmans of london white 20’s astuccio da 20 pezzi 5,00 euro. Rothmans essence silver king size cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro, lucky strike silver bay astuccio da 20 pezzi 5,30 euro, rothmans of london white 100 astuccio da 20 pezzi 5,20 euro, lucky strike demi astuccio da 20 pezzi 5,30 euro. Lucky strike eclipse astuccio da 20 pezzi 5,30 euro, rothmans of london s-series white astuccio da 20 pezzi 5,20 euro, lucky strike original 100’s astuccio da 20 pezzi 5,30 euro, rothmans essence blue 100’s astuccio da 20 pezzi 5,20 euro.

Leggi anche: “Ci sono morti”. Incidente choc in galleria: mezzi in fiamme, panico e traffico bloccato