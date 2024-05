1 maggio, la lista completa dei supermercati e centri commerciali aperti

1 maggio, la lista completa dei supermercati e centri commerciali oggi aperti. Il 1 maggio 2024, la maggior parte dei supermercati e centri commerciali in Italia adotterà orari speciali per la Festa dei Lavoratori. Alcuni infatti hanno deciso di rimanere chiusi per l’intera giornata onorando questa festa e i suoi protagonisti, altri invece hanno scelto di adottare un orario festivo ridotto, in modo da poter mandare a casa prima i lavoratori.

>> “Sono cose di queste ore”. Milena Santirocco, le scoperte dopo la sua scomparsa

Ma c’è anche chi apre regolarmente e ai soliti orari, proprio come se fosse un mercoledì come tutti gli altri, solo pagato di più. Ma andiamo a vedere con ordine chi chiude, chi rimane aperto un po’ e chi sempre. Carrefour, Lidl, Il Gigante, Bennet, Despar e Conad resteranno aperti con orari regolari o ridotti, mentre Coop e Ipercoop rimarranno chiusi per l’intera giornata. Esselunga invece adotterà la stessa politica di chiusura per tutti i suoi punti vendita.





1 maggio, la lista completa dei supermercati oggi aperti

D’altra parte invece, Pam, Tigros e Crai apriranno le porte ai consumatori, anche se proprio per Crai, l’orario di apertura, potrebbe variare da punto vendita a punto vendita. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede nella maggiori città italiane e nei centri più importanti. Negli Outlet Village, ad esempio, i principali come Barberino Designer Outlet, Castel Romano Designer Outlet, Cilento Outlet Village e La Reggia Designer Outlet, resteranno aperti fino alle 21, offrendo occasioni di shopping con sconti significativi.

Altri come Castel Guelfo The Style Outlet e Franciacorta Village prevedono chiusure leggermente anticipate. Spostiamo a Roma e cerchiamo di capire cosa rimane aperto il 1° maggio 2024. Tanto per cominciare, molti centri commerciali a Roma, come Maximo Shopping Center, Pam e Talenti Village, resteranno aperti per l’intera giornata, garantendo ampie opportunità di shopping. Euroma 2 e Parco Commerciale Da Vinci opereranno dalle 10 alle 21, mentre Centro Commerciale Roma Est rimarrà chiuso.

Cosa succede invece a Milano il 1° maggio 2024? Pam e Conad offriranno orari ridotti, mentre Lidl e Bennet seguiranno un orario esteso. A Napoli, Centro Commerciale Campania e La Reggia Designer Outlet accoglieranno visitatori dalle 10 alle 22:00, e Centro Commerciale Jambo 1 e Azzurro saranno aperti dalle 10 alle 21.

Leggi anche: “Sei incidenti in poche ore”. Giornata d’inferno sull’autostrada, decine di mezzi di soccorso al lavoro