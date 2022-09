“Perché non c’era”. Meghan Markle assente a Balmoral, spunta una clamorosa telefonata

Come da protocollo, il figlio della Regina Elisabetta Carlo III è stato proclamato Re negli appartamenti di St James, nel complesso di Buckingham Palace, dall’Accession Council, istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la successione fra un monarca e un altro, e che si riunisce solo in questa occasione. La cerimonia avviene due giorni dopo la scomparsa della 96enne regina Elisabetta e dall’ascesa ipso facto al trono del suo primogenito 73enne: l’evento è stato trasmesso per la prima volta in diretta tv.

Nel frattempo emergono alcuni retroscena su quanto è avvenuto nelle ultime ore di vita della regina Elisabetta a Balmoral in Scozia. Secondo The Sun. Meghan Markle (la moglie del principe Harry) stava per mettersi in viaggio verso il castello Balmoral, ma ha cambiato idea. Probabilmente non voleva lasciare solo il marito Harry in un momento di grande dolore, oppure lei stessa voleva dare l’ultimo saluto alla Regina. Come loro stessi hanno più volte affermato, le Regina si è sempre comportata bene con loro e non c’era alcun attrito con la sovrana.





Telefonata tra Re Carlo III e Harry: “Meghan non benvenuta”

Una fonte vicina ai reali avrebbe rivelato al The Sun che ci sarebbe stato un ordine ben preciso da parte del neo Re Carlo III al figlio Harry dopo averlo informato sulle condizioni della nonna aggiungendo la richiesta di raggiungere la famiglia da solo. “Carlo ha detto in modo chiaro che non era appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così doloroso e triste. Ha detto molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”, ha rivelato la fonte in questione. Carlo avrebbe inoltre fatto notare al secondogenito che anche William ha raggiunto Balmoral da solo, che anche la moglie Kate Middleton era rimasta a Londra.

La fonte avrebbe aggiunto che non ci sarebbe trattato di nulla di personale, ma solo la volontà della famiglia di tenere intimo e privato quel momento. In questo modo si spiegherebbe il cambio di programma in corso dei Sussex. Infatti inizialmente era stato annunciato che entrambi fossero in procinto di mettersi in viaggio verso Balmoral, poi invece che sarebbe partito solo Harry. Inoltre, scoprire che Kate è rimasta a Londra ha convinto Meghan Markle a rimanere in disparte.

Si discute anche di un altro episodio accaduto in quelle ore frenetiche: Harry è arrivato a Balmoral dopo la notizia della morte della nonna. La famiglia reale non lo ha aspettato, insomma. Il principe è arrivato verso le 20 in Scozia. In queste ore ci si domanda se tutto questo nasconde ancora attriti con Harry e Meghan. Va detto che il nuovo Re, Carlo III, ha rivolto parole d’affetto nei confronti del figlio Harry e di sua Meghan. Ha augurato loro di continuare a costruire la loro vita oltreoceano. Parole che sembravano voler allentare le tensioni.

