È la fine di un’epoca. A 96 anni è morta la Regina Elisabetta. Quando nella giornata di giovedì 8 settembre sono iniziate a circolare le voci sullo stato di salute precario da parte della sovrana, in molti hanno capito che la situazione fosse seria. Nonostante si fosse fatta vedere qualche giorno prima per incontrare la nuova premier britannica Liz Truss, Elisabetta II è apparsa decisamente dimagrita e con un livido sulla mano.

Il sorriso era quello di sempre, ma il peso degli anni si faceva sentire profondamente. L’annuncio della morte della sovrana è arrivato intorno alle 19.30 da parte della BBC: “La Regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio”. Ha annunciato Buckingham Palace. “Il Re e la Regina Consorte resteranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”, prosegue il comunicato del Palazzo, riferendosi al nuovo sovrano, Carlo, e alla moglie Camilla. Le succede il primogenito Carlo, che ha scelto il nome di Carlo III.





Regina Elisabetta perché è morta a Balmoral: è il luogo del cuore

In queste ore Re Carlo III ha lasciato la residenza reale di Balmoral in Scozia, dove ieri è morta la regina Elisabetta, per andare a Londra. È previsto che Carlo nella capitale britannica riceva la premier Liz Truss -designata appena tre giorni fa da Elisabetta come ultimo atto di un regno improntato al senso del dovere – e che diffonda un messaggio televisivo al Paese in serata.

La Regina Elisabetta è morta nella residenza estiva del castello di Balmoral in Scozia. Si tratta di un luogo del cuore per la sovrana che qui ha trascorso la seconda estate senza il marito, il principe Filippo. Ed è proprio a lui che si lega la scelta di Elisabetta di morire a Balmoral, nelle Highlands scozzesi. Sul Sun Arthur Edwards ha svelato alcuni aneddoti della vita passata di Sua Maestà nella immensa tenuta in Scozia.

“Durante un tour in India, una volta ho chiesto alla regina il motivo per cui si recava sempre a Balmoral. E lei mi ha risposto: “Dove potrei mai andare, mi piace abbastanza”. “È qui – ha svelato Arthur Edwards – che l’amore della sua vita il principe Filippo ha segretamente chiesto la mano alla principessa Elisabetta. Dopo un periodo di corrispondenze epistolari il principe venne invitato a trascorrere l’estate del 1946 a Balmoral. I due si innamorarono e lui si propose: l’annuncio del fidanzamento ufficiale a 21 anni compiuti”.

