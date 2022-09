“Non potevo farlo gratis”. Meghan Markle, nuova bomba da Buckingham Palace. Fatti pesanti sulla visita ufficiale

Dopo i funerali della Regina Elisabetta II, Harry e Meghan Markle sono tornati negli Stati Uniti. Non c’è stato l’incontro faccia a faccia con Re Carlo III per cercare di trovare un accordo. Era stata la duchessa di Sussex a voler parlare con il suocero senza la presenza del suo Harry. Ma non c’è stato nulla di tutto questo: il Re avrebbe detto di no. Insomma un buon motivo per tornare in California dai figli Archie e Lilibet. Concluse le cerimonie per la sepoltura della Regina, Meghan Markle sperava di poter incontrare il sovrano per mettere in chiaro le cose.

E invece, nulla di tutto questo. I Sussex hanno ottenuto solo il privilegio per i loro bambini di acquisire i titoli di Principe e Principessa. Nulla per quanto riguarda l’eredità e nessuna possibilità di farsi chiamare Altezza Reale. Per questo motivo Meghan Markle avrebbe chiesto – stando a quanto riportato da una fonte vicina alla duchessa – un colloquio privato con Re Carlo. Ma alla sua missiva non è arrivata risposta.

Leggi anche: Regina Elisabetta, Meghan Markle si fa riconoscere ai funerali: il dettaglio nel look che fa rumore





Meghan Markle retroscena sui tour ufficial: voleva essere pagata

Nel frattempo emergono alcuni particolari sui tour ufficiali di Meghan Markle e del Principe Harry. Si tratta del periodo precedente alla loro decisione di voltare le spalle alla monarchia: grandi sorrisi, strette di mano e gli immancabili commenti agli outfit scelti dalla Duchessa. Una fonte vicina ai Royals ha rivelato una serie di episodi che accadevano dietro le quinte: “Sebbene le piacesse l’attenzione, Meghan non è riuscita a capire il senso di tutte quelle passerelle e dello stringere la mano a innumerevoli sconosciuti”.

In un estratto del nuovo libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” di Valentine Low, pubblicato da The Times, diversi membri dello staff hanno raccontato che Meghan Markle ha detto “in almeno un’occasione”: “Non posso credere di non essere pagata per questo”. Il retroscena raccontato dalla fonte a Mr Low riguarda il viaggio in Australia della coppia: Meghan Markle ha mostrato un approccio fresco e informale. Ma dietro le quinte, a quanto pare, era tutta un’altra storia.

La fonte ha aggiunto che l’ex segretario alle comunicazioni della coppia Jason Knauf ha descritto il tour come “molto impegnativo” e “peggiorato dal comportamento della duchessa”. Le affermazioni arrivano pochi giorni dopo che Harry e Meghan Markle sono tornati nella loro casa negli Stati Uniti dopo il funerale della Regina a Londra. Da quando se ne sono andati, la coppia si è tenuta a distanza dalla famiglia reale mentre crescono le notizie di spaccature con i reali anziani.

“Grosse novità”. Harry e Meghan, la voce sulla coppia: succederà dopo il funerale della Regina