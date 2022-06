Claudio Bisio in lutto. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per l’attore e conduttore televisivo. Non c’è solamente lui a piangerlo, infatti quando tutti hanno letto della dipartita di questa persona, la commozione ha preso subito il sopravvento. Ovviamente nessuno si aspettava che potesse accadere una cosa del genere, ma prematuramente se n’è andato per sempre lasciando anche il comico in uno stato di totale tristezza. Significative le parole scritte da Bisio.

Claudio Bisio, lutto per la morte di Franco Ravera

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Claudio Bisio ha parlato così del suo lutto: “Ciao Franco! Se n’è andato uno dei migliori attori che io conosca, nonché un amico. #cinema @sipuofare #benvenutopresidente #benvenutialsud #amico”. E subito i suoi follower hanno commentato il bruttissimo annuncio: “Riposa in pace”, “Nooo, non ci credo”, “Condoglianze alla famiglia, era un grande attore”, “Una notizia che mi spezza il cuore, un gran signore”, “Povero, mi dispiace così tanto. Che tu possa riposare in pace”.

A morire e a lasciare anche Claudio Bisio nel dolore più profondo è stato Franco Ravera, deceduto all’età di 62 anni dopo aver combattuto a lungo contro una patologia. Ravera lo si ricorda per le sue interpretazioni nei film, proprio insieme a Bisio, Benvenuto presidente e Bentornato presidente. Ma non solo perché ha anche recitato in altre pellicole come La ragazza del lago e Texas. L’attore era al lavoro per lo show Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello, ma purtroppo la malattia lo ha ucciso troppo presto.

Franco Ravera, la cui morte è sopraggiunta il 31 maggio scorso, aveva recitato anche in Boris. Questo il ricordo del regista Fausto Paravidino: “Franco era uno straordinario attore, un istintivo autentico, quel tipo di professionista che vorremmo essere tutti noi in questo mestiere. Era connesso in profondità con la sua lingua d’origine che sapeva portare in scena con autenticità assoluta”.

