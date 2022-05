Selvaggia Lucarelli in lutto. La giornalista e giurata di Ballando con le stelle ha manifestato tanto dolore nelle ultime ore, a causa di una perdita che l’ha segnata. Ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram ufficiale non solo un lunghissimo e commovente post, ma anche diverse foto che la ritraevano insieme a lui. Immediatamente i suoi fan le hanno mostrato massima vicinanza, infatti sotto il suo messaggio sono apparsi numerosi commenti da parte dei suoi follower, anche loro rattristati dall’evento.

Adesso di Selvaggia Lucarelli si sta parlando per questo lutto, invece nei giorni scorsi per il suo attacco a Ilary Blasi: “Quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte” scrive Selvaggia Lucarelli nel post ricondividendo l’immagine di Ilary Blasi in treno. Non è la prima volta che la giornalista puntualizza sui comportamenti di questo o quel vip. Ma con Ilary Blasi c’è un altro precedente, in riferimento alla presunta crisi con Francesco Totti. Ma torniamo al tema di ora e alla sua perdita.





Selvaggia Lucarelli in lutto per la morte del cane

Selvaggia Lucarelli in lutto ha esordito così sui social: “Sarai in ogni paperella, pan di stelle, pizza margherita che vedrò e per cui andavi pazzo. Sarai nelle cose che ti piacevano e nelle cose che hai rincorso, nei piccioni, negli uccellini, nelle libellule dell’ultima estate insieme. Sarai nei gatti di casa che ti hanno conosciuto per poco e che guardavi come si guardano i bambini scalmanati, con il muso da anziano paziente e in fondo un po’ divertito. Ti abbiamo chiamato Godzilla per scherzo”.

Dunque, a morire è stato il cane di Selvaggia Lucarelli, che era un Cavalier King: “Invece, alla fine, sei stato degno del tuo nome fino all’ultimo. Sei stato l’eroe del mio bambino, il suo amico dell’adolescenza, la creatura preferita di Lorenzo. Sei stato nei miei libri, nelle gite in montagna, sotto le scrivanie degli hotel e le sedie al ristorante. Meritavi una vita più lunga, meritavi una vita più facile, ma ti giuro piccoletto, ci siamo impegnati perché potesse essere davvero vita fino all’ultimo”.

Infine, Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Sarai sempre il nostro cane, non ti dimenticheremo mai. E vedi se finalmente ti riesce di catturare una libellula, sarebbe anche ora. Ti amo. ❤️”. Il sito Today ha ricordato che il povero Godzilla era stato ricoverato anche in una clinica nel corso dell’ultimo anno, ma nonostante gli sforzi profusi non è mai riuscito a riprendersi completamente e ora è deceduto.

“È morto troppo presto”. Red Canzian in lutto, un dolore indescrivibile: “Malattia devastante”