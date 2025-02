L’attore premio Oscar Gene Hackman, recentemente 95enne, e sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa (63 anni), sono stati rinvenuti senza vita mercoledì nella loro residenza situata nell’area di Santa Fe Summit, a nord-est della città.

A dare la notizia, confermando l’accaduto poco dopo la mezzanotte, è stato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, che ha riferito che anche il loro cane è stato trovato morto nella casa. In una breve intervista, Mendoza ha precisato che non ci sono elementi immediati che facciano pensare a un crimine.

Leggi anche: Cinema in lutto per la scomparsa dell’attore, protagonista di uno dei capolavori del grande schermo





Gene Hackman, una carriera piena di successi

Tuttavia, al momento non sono stati comunicati né una causa ufficiale del decesso né la data esatta in cui potrebbe essere avvenuto. Lo stesso Mendoza ha chiarito: “Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione”.

Hackman si era ritirato dalle scene oltre vent’anni fa, con l’ultimo film del 2004, “Due candidati per una poltrona“. La sua decisione di lasciare Hollywood, inizialmente ritenuta da alcuni legata al suo matrimonio, fu in realtà dettata principalmente da questioni personali legate alla salute e allo stress, dopo i primi segnali di problemi cardiaci.

Reclusive Gene Hackman, 93, looks fit in first sighting in years https://t.co/ND1HPPJKgx pic.twitter.com/q6HjE1S9LW — New York Post (@nypost) March 7, 2023

Nel 2021, dopo una lunga assenza dalla vita pubblica, era stata diffusa una rara fotografia ufficiale di Hackman, scattata dal fotografo James L. Neibaur. In quell’occasione Neibaur dichiarò: “Gene Hackman si è ritirato dal mondo della recitazione 17 anni fa, ma recentemente si è fatto scattare questa foto per mostrare che a 91 anni è vivo e sta bene, e vive in New Mexico. Va ogni giorno in bicicletta e rimane attivo e impegnato con hobby e amici”. Più recentemente, nel 2023, una sua immagine era stata rubata dai paparazzi in strada.

Hackman, conosciuto per il suo carattere riservato, era nato il 30 gennaio e aveva appena compiuto 95 anni. La sua carriera cinematografica iniziò nel 1967 con “Bonnie e Clyde”, per proseguire in numerosi film iconici come “Superman”, “The French Connection” e “Get Shorty”. La sua lunga filmografia comprende altri titoli di grande successo come “Senza via di scampo”, “Mississippi Burning – Le radici dell’odio”, “Lo spaventapasseri”, “Il braccio violento della legge”, “La giuria”, “Potere assoluto” e ruoli più leggeri in “Piume di struzzo” e “Frankenstein Junior”.

Nel corso della sua illustre carriera, Hackman è stato candidato a cinque premi Oscar, vincendone due: come miglior attore protagonista per “Il braccio violento della legge” (1972) e come miglior attore non protagonista per “Gli spietati” (1993). Ha ricevuto anche quattro Golden Globe, tra cui uno alla carriera, due premi BAFTA, un Orso d’argento e numerosi altri riconoscimenti. Dal 2022 era l’attore vivente più anziano ad aver vinto l’Oscar come miglior attore maschile.

Nel 2004, dopo aver annunciato ufficialmente il suo ritiro dal cinema, Hackman aveva lasciato Los Angeles per trasferirsi nel tranquillo New Mexico, decidendo di non tornare più sotto i riflettori. Nel 2009 fece una rara eccezione, partecipando insieme ad altre celebrità hollywoodiane al documentario commemorativo dedicato a John Cazale, “I Knew It Was You”.

“L’ha trovata un amico in casa”. Lutto nel cinema, morta la giovane attrice: è giallo