Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di uno dei protagonisti di un capolavoro che ha segnato la storia del grande schermo. L’attore, che aveva 69 anni, è morto a causa di problemi respiratori e la triste notizia è stata confermata dalla sua famiglia tramite un comunicato ufficiale in cui ha espresso il dolore per la perdita dell’attore ma anche di un uomo che ha lasciato tanto a chi lo ha conosciuto.

A ricordarlo anche l’ex collega e amico Matthew Modine, che ha voluto ricordarlo con un toccante messaggio sui social. A poche ore dalla diffusione della notizia, Modine ha voluto rendere omaggio all’amico e collega con parole cariche di affetto e riconoscenza. Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore è deceduto venerdì scorso in un ospedale di Las Vegas, circondato dai suoi cari. Le circostanze esatte del decesso non sono ancora state chiarite, ma l’attore si trovava ricoverato da diverse settimane a causa di problemi respiratori.

Full Metal Jacket: addio alla star del film Kevyn Major Howard



Kevyn Major Howard, l’attore che ha dato vita al personaggio di Rafterman nel cult del 1987 Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, è scomparso all’età di 69 anni. Su X il collega Matthew Modine ha scritto: “Kevyn Major Howard ha dato, dato e dato così tanto al mondo e in particolar modo agli uomini e alle donne delle nostre forze armate. La sua interpretazione in Full Metal Jacket gli ha aperto un accesso unico al mondo del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, portandolo in un viaggio lungo decenni al servizio dei più coraggiosi della nostra nazione. Grazie per la tua dedizione agli altri e all’America. Riposa in pace. #SemperFidelis”.

Un tributo che sottolinea non solo il talento di Howard, ma anche il legame che aveva con i membri delle forze armate statunitensi, grazie al ruolo che lo ha reso celebre. Nato il 27 gennaio 1956 a Montreal, in Canada, Howard si trasferì presto a Los Angeles per inseguire il sogno di diventare attore. Oltre al ruolo indimenticabile di Rafterman, ha preso parte a numerose serie TV di successo, tra cui: Cagney & Lacey, The A-Team, MacGyver, Magnum, P.I., The Outsiders.

Ma il suo talento non si è limitato al piccolo schermo. Al cinema ha recitato accanto a Clint Eastwood in Sudden Impact (1983), a James Caan in Alien Nation (1988) e a Charles Bronson in Il giustiziere della notte II (1982). L’ultima apparizione accreditata dell’attore risale al 1999, nella serie di fantascienza Crusade.

Sebbene negli ultimi anni si fosse allontanato dai riflettori, Kevyn Major Howard rimarrà per sempre nella memoria degli appassionati di cinema per la sua straordinaria interpretazione in Full Metal Jacket. Il suo Rafterman è uno dei personaggi più iconici della pellicola di Kubrick e ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema di guerra. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo talento e il suo contributo al mondo dello spettacolo continueranno a vivere attraverso le sue interpretazioni.