“Sono malato”. L’annuncio choc di Brad Pitt: “Ma non mi crede nessuno, aiutatemi”

Brad Pitt, malattia per il grandissimo attore internazionale. La notizia choc è stata diffusa ufficialmente dallo stesso diretto interessato, che ha rilasciato una drammatica intervista. Qui ha spiegato nei dettagli di cosa soffre e vorrebbe tanto essere aiutato da qualcuno che si trova nella sua stessa situazione. Un momento sicuramente molto brutto per la star cinematografica, che si augura adesso maggiore attenzione su questa patologia e soprattutto maggiore comprensione da parte delle persone.

Brad Pitt, malattia per lui e preoccupazione nei fan. Non è purtroppo l’unico attore a stare male. Nei mesi scorsi anche Bruce Willis aveva fatto sapere tramite la figlia di essere malato: “Mio padre è alle prese con alcuni problemi di salute. Recentemente gli è stata diagnosticata afasia, che condiziona le sue capacità cognitive. Per questo, dopo lunghe riflessioni, Bruce si sta ritirando dalla carriera che è stata così importante per lui. E’ un momento molto complesso per la nostra famiglia, apprezziamo profondamente il vostro affetto”.





Brad Pitt, malattia per l’attore. L’annuncio choc: “Non mi credono”

Brad Pitt, malattia per l’icona di Hollywood, che a GQ ha dunque rivelato: “Nessuno mi crede, vorrei tanto incontrare un’altra persona che soffre di questo deficit”. E GQ ha aggiunto: “Pitt ha parlato in passato di un curioso problema che ha nei contesti sociali, soprattutto alle feste. Si sforza di ricordare nuove persone, di riconoscere i loro volti, e teme che questo suo atteggiamento un po’ distaccato derivi da un carattere inaccessibile e egocentrico. In verità lui vorrebbe ricordare le persone che incontra, ma si vergogna di non poterlo fare”.

Brad Pitt ha la prosopagnosia. Come è possibile leggere sul sito My Personal Trainer, si tratta di “un deficit cognitivo-percettivo, che rende l’individuo interessato incapace di riconoscere le facce delle persone note e, talvolta, perfino il proprio volto, quando si guarda allo specchio od osserva una sua foto”. Potrebbe derivare da una condizione presente sin da quando una persona viene alla luce oppure di una condizione che è sviluppata durante la vita, a causa di un danno neurologico subito.

Nel corso della sua straordinaria carriera come attore e produttore cinematografico, Brad Pitt ha vinto numerosi premi tra cui due Premi Oscar per aver prodotto la pellicola 12 anni schiavo e per essere stato il miglior attore non protagonista nel film C’era una volta… a Hollywood. Nel 2014 si è sposato con l’attrice Angelina Jolie, dopo aver lasciato la collega Jennifer Aniston, ma due anni dopo ha divorziato. Angelina e Brad hanno sei figli, tre adottati.

