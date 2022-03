Bruttissima notizia per Bruce Willis. Il popolare attore, celebre per la saga ‘Die Hard’, è costretto a dire addio alla recitazione e dunque al suo lavoro di attore a causa di una malattia. Purtroppo questi problemi di salute gli hanno reso impossibile proseguire con la sua professione. A riferire tutti i dettagli su quello che è successo è stata la figlia dell’uomo, che attraverso i social network ha informato i suoi fan e tutto il mondo. Inutile quasi dire che immediatamente la notizia ha fatto decisamente il giro del mondo.

A rivelare tutto è stata la figlia Rumer di Bruce Willis. Di un’altra figlia si era invece parlato recentemente. Stiamo parlando di Scout Willis, sorella di Tallulah, ma soprattutto figlia dell’attrice Demi Moore e dell’attore Bruce Willis. La mamma di Scout Willis è infatti stata la protagonista del film di enorme successo, ‘Ghost’. In occasione del suo 30esimo compleanno, Demi Moore le ha fatto una dedica strappalacrime: “Ho la fortuna di imparare da te ogni singolo giorno. Mi ispiri. Ti ammiro”.





La figlia di Bruce Willis ha avuto il difficile compito di avvisare tutti e di rivelare che il papà non potrà più essere presente nei film. Una perdita enorme per il mondo del cinema, visto che lui è considerato uno dei migliori attori in circolazione. Oggi ha 67 anni e ha dovuto alzare bandiera bianca. C’è stata molta trasparenza da parte di lui e della sua famiglia, infatti non è stata tenuta nascosta la sua malattia, che gli impedirà di recitare in futuro. Giù il sipario dunque sulla sua vita professionale.

Queste le parole di Rumer, figlia di Bruce Willis: “Mio padre è alle prese con alcuni problemi di salute. Recentemente gli è stata diagnosticata afasia, che condiziona le sue capacità cognitive. Per questo, dopo lunghe riflessioni, Bruce si sta ritirando dalla carriera che è stata così importante per lui. E’ un momento molto complesso per la nostra famiglia, apprezziamo profondamente il vostro affetto. Affrontiamo tutto questo con la forza di una famiglia unita: abbiamo voluto coinvolgere i fan perché sappiamo quanto lui sia importante per voi. Proprio come voi lo siete per lui. Come dice sempre Bruce, ‘Live it up’: e insieme puntiamo a fare proprio questo”.

Come riferito dal sito ‘My Personal Trainer’, l’afasia è “un’alterazione della capacità di comprendere e di utilizzare sia vocaboli, sia espressioni verbali. In altre parole, i pazienti afasici non sono in grado di trasformare i loro pensieri in parole. Un afasico non dev’essere considerato uno stolto o un demente: le lesioni provocate dall’afasia non alterano l’intelligenza dei pazienti, né tantomeno la capacità di provare sensazioni e sentimenti”.

