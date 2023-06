Sommergibile Titan, scadute le 96 ore di ossigeno: sono sempre di meno le speranze di trovare in vita l’equipaggio di cinque persone. Intanto le ricerche vanno avanti senza sosta. Un numero sempre più grande di navi, robot per perlustrazioni marine e aerei è arrivato nella zona dei soccorsi, un’area grande come la Sicilia, 600 chilometri al largo dell’isola canadese di Terranova. In questi giorni il progetto ‘Titan’ è stato travolto dalle polemiche con rivelazioni che oggi fanno ancora più male.

>“È finita”. Sommergibile Titan, speranze ormai finite. Cosa succede là sotto

Mike Reiss, scrittore e produttore che vive a New York e l’anno scorso ha fatto un viaggio sul batiscafo per vedere il relitto del Titanic ha detto: “Mentre stavo salendo sul sottomarino, il mio pensiero era che questa potesse essere la mia fine, ‘nessuno di coloro che si trova in questa situazione è stato colto alla sprovvista. Sanno tutti in cosa si stanno cacciando. Non è certo una vacanza’ né ‘paracadutismo o la ricerca del brivido’, ma piuttosto una esplorazione”.





Sommergibile Titan, chi sono i cinque passeggeri a bordo

Con molta probabilità fatale per i 5 uomini a bordo che, a parte il pilota, hanno pagato 250 mila dollari a testa per partecipare al viaggio. I loro nomi sono ormai famosi: Hamish Harding, 58 anni, miliardario britannico presidente di un’azienda aerospaziale. Shahzada Dawood, 48 anni, è un ricco uomo d’affari anglopakistano, amministratore di un’ente di beneficienza di re Carlo III, e suo figlio Suleman Dawood, 19 anni.

Quindi Paul-Henri Nargeolet, 77 anni, esploratore francese soprannominato “Mister Titanic” per le tante volte, pare una trentina, in cui si è calato a osservare i resti del transatlantico. Infine Stockton Rush, 61 anni, amministratore delegato della OceanGates Expeditions, la compagnia che ha organizzato il viaggio ed è proprietaria del sottomarino Titan. Proprio Rush sembra essere vittima di uno scherzo del destino.

Nelle ore scorse infatti è stata diffusa la notizia di come l’uomo sia legato a doppio filo al Titanic, la moglie Wendy è infatti la pronipote di una coppia, Isidor e Ida Straus, di passeggeri di prima classe che erano a bordo del Titanic quando la nave da crociera affondò nel 1912 dopo avere colpito un iceberg. Isidor Straus, ricchissimo proprietario dei magazzini Macy’s di New York su protagonista di un atto eroico: rinunciò al suo posto sulla scialuppa per salvare donne e bambini e sua moglie si rifiutò di abbandonarlo.