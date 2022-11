“Aiuto”. Malore fatale dopo il decollo, pilota muore sotto gli occhi dei passeggeri: l’audio choc

Un malore improvviso dopo il decollo di un aereo e la morte che sciocca tutti i passeggeri. Questo quanto accaduto su un volo di linea nei giorni scorsi e che ha lasciato sgomenti il mondo intero. La notizia, diffusa anche dal sito Il Paragone, è stata resa nota grazie ad un audio che è stato fatto sentire e che è riferito alla richiesta dell’immediato soccorso per cercare di salvare la vita a questa persona. Un epilogo davvero incredibile, che è stato accolto con grande tristezza da coloro che erano a bordo.

Stando a quanto rivelato, questo malore dopo il decollo dell’aereo, che ha causato la morte di un uomo, ha riguardato uno dei piloti del velivolo. Dopo la partenza c’è stato questo malessere inaspettato e il velivolo ha fatto subito ritorno per provare a soccorrere e ad evitare il decesso del lavoratore. Ma la situazione si è aggravata da un momento all’altro e tutte le manovre di rianimazione si sono purtroppo rivelate vane. E la notizia della dipartita ha immediatamente scosso tutti coloro che lo conoscevano e non solo.

L’accaduto ha avuto luogo negli Stati Uniti d’America e a riferire tutto ci ha pensato la Cbs. Un malore inatteso dopo il decollo di un aereo ha stroncato la vita ad un pilota e la sua morte è stata accolta con enorme dolore. A bordo del mezzo c’erano 57 passeggeri e altri membri dell’equipaggio, che non hanno potuto proseguire il viaggio. Hanno provato a rianimarlo sia sul velivolo che poi una volta raggiunto l’aeroporto, ma le condizioni di salute erano gravissime e ha esalato l’ultimo respiro.

L’aereo in questione era un Envoy Air e il pilota dello stesso è dunque passato a miglior vita, mentre svolgeva il suo lavoro. Questa la nota della compagnia aerea: “Nonostante gli sforzi eroici delle persone a bordo e dei primi soccorritori a terra, il nostro collega è deceduto in ospedale. Siamo profondamente rattristati e stiamo facendo tutto il possibile per sostenere la sua famiglia e i nostri colleghi in questo momento”. Poi altri aggiornamenti sono stati forniti dal vicepresidente delle operazioni di volo, Wilson.

Audio via @liveatc of American Eagle (Envoy) flight 3556 on Nov. 19. This is the reason commercial jetliners have at a minimum two pilots. https://t.co/hanPLAWbYY pic.twitter.com/0OC0bhuCEC