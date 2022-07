Choc in spiaggia, turista trovato morto sul lettino. È successo ieri, domenica 17 luglio, sulla costa settentrionale dell’isola di Creta in particolare nella spiaggia di Stalida. L’uomo, un inglese di 54 anni, era arrivato dalla Gran Bretagna per trascorrere delle giornate di sole al mare. Si trovava in uno stabilimento della rinomata spiaggia meta di tante famiglie per i fondali bassi e il mare cristallino.

Ma è stato trovato senza vita sul lettino, dove è rimasto per ore prima che qualcuno lanciasse l’allarme. Non si conoscono le cause del decesso, forse un malore. Fatto sta che l’uomo è deceduto senza che nessuno dei numerosi presenti sulla spiaggia si accorgesse di nulla.





Trovato senza vita sul lettino: ignote le cause del decesso

Forse a contribuire al decesso dell’uomo sono state anche le altissime temperature – sfiorati i 40 gradi – registrate in questi giorni in Grecia. I responsabili dello stabilimento si sono insospettiti quando si sono accorti che l’uomo stava sul lettino da ore e non dava segni di vita. Hanno quindi avvertito i soccorsi.

I soccorritori del National Center for Emergency Care (EKAV) hanno subito eseguito la rianimazione cardiopolmonare direttamente sulla spiaggia. Ma il 54enne non si è ripreso. Quindi l’uomo è stato trasportato all’ospedale universitario di Heraklion, dove è stato dichiarato morto.

Sarà dunque l’autopsia adesso a svelare le esatte cause della morte di questo turista inglese di 54 anni. L’isola di Stalida è considerata una delle isole più affascinanti della Grecia. Ha un’atmosfera più rilassante rispetto alle vicine Malia e Hersonissos.

