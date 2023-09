“Non so se sono bravo a parlare ma ci provo. Parto da quando ti ho visto per la prima volta, avevi i jeans e una felpa nera con il cappuccio. Era l’11 gennaio del 2016. Mi ricordo il primo bacio sulla guancia e il primo bacio vero. Mi ricordo le passeggiate di tanti chilometri pur di vederci, le tue mani viola quando faceva freddo. Sono passati tanti anni e posso dire che gli ultimi anni ho fatto tante “scemità””. Così inizia la proposta di matrimonio nello studio di Uomini e Donne.

La puntata è andata in onda martedì 12 settembre e ovviamente la scena ha emozionato tutto lo studio. E anche la ‘gelida’ Maria De Filippi, vicina alla coppia perché è stata protagonista di una delle sue trasmissioni di successo. I due sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island e la loro coppia era stata una delle più chiacchierate. Durante il primo falò la coppia, insieme da sette anni, si è lasciata ma poi c’è stato il colpo di scena con il ritorno nel villaggio e un secondo falò, questa volta pacificatore. I due sono infatti usciti fidanzati e giurandosi amore eterno

Leggi anche: “L’ha baciato”. Chi è il bellissimo 49enne con Gemma Galgani, esplode Uomini e Donne





Uomini e Donne, Giuseppe Ferrara chiede a Gabriela Chieffo di sposarlo

“So che non è italiano, ma tu capisci cosa voglio dire. Siamo andati a Temptation e quella sera, seduti al falò, ci siamo lasciati. Quella notte non sono riuscito a dormire. Mi mancava tutto, anche i tuoi pizzicotti. Poi un altro falò e siamo tornati insieme. Quella notte non abbiamo dormito, parlavamo e piangevamo”, ha detto Giuseppe Ferrara di Temptation Island alla fidanzata Gabriela Chieffo.

“Tu, Gabriela, sei la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita. Sei la mia vita, sei stata la mia prima ragazza e sarai l’unica. E anche l’ultima. Ti amo perché mi dai forza ogni giorno. Sei una rarità. Mi sai stare vicino, non mi fai mancare nulla. Pensa che mi piace anche quando litighiamo, perché poi facciamo pace. Adesso mi devi perdonare, poche mattine fa io ti ho detto una bugia, ma non ho fatto una scemità. Adesso entro e ti dico tutto”., le parole di Giuseppe che poi è entrato in studio per dare l’anello a Gabriela.

“Questo anello l’ho fatto per te, voglio chiederti se mi vuoi sposare, se vuoi diventare mia moglie”. Gabriela ha risposto con un bacio e ha risposto di sì. A quel punto Maria De Filippi ha spiegato di aver organizzato tutto insieme a Giuseppe: “Era tutto organizzato, anche la richiesta di far pipì. Ci siamo sentiti due giorni fa al telefono. Ha fatto tutto lui, è andato lui a comprare l’anello. È importante, lo voglio dire. Qui ci sono anche le sorelle che non sapevano nulla. Doveva venire anche la mamma di Giuseppe, ma c’è stato un contrattempo”.