L’ultima puntata del serale di Amici 24 ha lasciato dietro di sé un carico di emozioni che difficilmente verrà dimenticato, specialmente dai protagonisti coinvolti in prima persona. I ragazzi erano ben consapevoli che la serata avrebbe potuto portare con sé l’eliminazione di uno di loro, e i pronostici si sono sprecati durante la settimana. Tuttavia, nessuna previsione può preparare davvero a dire addio a un compagno di viaggio, soprattutto quando tra i banchi della scuola è sbocciato un sentimento profondo.

Francesca, ballerina del team guidato da Deborah Lettieri, è stata eliminata dopo la prima manche. Un’uscita che ha colpito al cuore non solo i suoi compagni di avventura, ma soprattutto il suo fidanzato, il cantante Jacopo Sol, con il quale ha costruito un legame sincero e intenso. Nonostante la delusione, la giovane danzatrice ha ricevuto due offerte professionali di grande rilievo, che potrebbero aprirle importanti porte nel mondo della danza fuori dal contesto televisivo.

Amici 24, il gesto di Jacopo Sol dopo l’eliminazione di Francesca

La sua uscita ha scatenato una forte ondata di commozione nello studio, ma è stato Jacopo Sol a lasciare il segno con parole piene di sentimento. “Volevo ringraziarla a nome di tutti, perché sei una persona speciale. Se non ci fossi stata tu io sarei stato una persona diversa. Quando balli provochi qualcosa in tutti, hai una luce speciale. Lei aveva paura di cosa succederà dopo. Ti meriti le offerte di lavoro”, ha detto il giovane cantante con la voce rotta dall’emozione. Un messaggio autentico, che ha toccato non solo Francesca ma anche il pubblico, testimone di un amore nato sotto i riflettori e rafforzato giorno dopo giorno.

Il momento dell’addio è stato reso ancora più intenso da un gesto carico di significato: Jacopo ha abbandonato lo studio insieme a Francesca per trascorrere con lei gli ultimi minuti prima della sua uscita definitiva dal programma. Un breve saluto, ma necessario per chiudere un capitolo importante della loro esperienza e per ritrovare un po’ di serenità in un momento così delicato.

Jacopo il timido della situazione che decide di prendere la parola in prima serata davanti a tutti per elogiare la sua fidanzata come ballerina e come persona ricordandole che è stupenda e che merita tutto di diritto nei top momenti più belli e dolci di questo programma #Amici24 pic.twitter.com/0eeKJvHC8X — C.🦋 (@xsempresarai) April 19, 2025

Ora per Jacopo inizia una fase nuova, forse più difficile. L’assenza di Francesca si farà sentire, ma potrebbe anche trasformarsi in un’ulteriore spinta a dare il massimo. La voglia di onorare il percorso vissuto insieme e raggiungere la finale diventa, per lui, un obiettivo ancora più carico di significato. Il pubblico, intanto, resta col fiato sospeso: riuscirà Jacopo a trasformare la nostalgia in forza e conquistare il titolo di vincitore di Amici 24? Solo le prossime puntate potranno dirlo.