Durante la quinta puntata del serale di Amici 24, il talent show condotto da Maria De Filippi, il palcoscenico è stato scosso da un’esibizione che difficilmente verrà dimenticata. Dopo le apprezzate performance dei Cucca-Lo e la travolgente esibizione degli Zerbi-Cele, è stato il turno di una coppia inedita e decisamente esplosiva: Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, ribattezzate per l’occasione le “Petti-Letti”. Le due insegnanti hanno portato in scena un numero tanto improbabile quanto irresistibilmente divertente, che ha mandato in visibilio pubblico e giuria.

Il siparietto si è aperto con l’ingresso trionfale di Pettinelli e Lettieri, avvolte in sgargianti abiti dallo stile cabarettistico, pronte a lanciarsi in un can can dal sapore volutamente trash. Tra passi goffi e mosse esagerate, le due protagoniste hanno calcato la scena con un’ironia disarmante, scegliendo di mettersi in gioco senza prendersi troppo sul serio. Il pubblico non ha trattenuto le risate, complice anche l’energia travolgente con cui le insegnanti hanno affrontato la sfida, improvvisandosi ballerine di varietà con una carica comica fuori dal comune.

Amici 24, Anna Pettinelli “sconvolge” Maria De Filippi

Il momento clou dell’esibizione è però arrivato nel finale, quando Anna Pettinelli ha sorpreso tutti con un colpo di scena tanto teatrale quanto esilarante: la finta esplosione da un cannone scenico, che l’ha “sparata” fuori scena tra gli applausi e le risate del pubblico. Un gesto che ha scatenato l’ilarità anche della stessa De Filippi, visibilmente divertita dalla scena ma anche preoccupata tanto che a un certo punto la si sente gridare: “Anna, non farlo”. E invece l’ha fatto ed è stata “bravissima”, come le ha poi detto. Il numero ha infatti trasformato la pista da ballo in una sorta di palcoscenico comico degno del miglior varietà televisivo.

Non solo l’audience presente in studio, ma anche il pubblico da casa ha immediatamente reagito. Sui social il balletto delle Petti-Letti è diventato virale in poche ore: meme, gif, brevi clip e fotomontaggi hanno iniziato a circolare in maniera frenetica. L’autoironia dimostrata dalle due docenti ha colpito positivamente i telespettatori, tanto da consacrarle come protagoniste assolute della serata. Il web si è riempito di commenti divertiti e complimenti per il coraggio e lo spirito goliardico con cui si sono lanciate in questa performance.

Io ve lo giuro cosa cazzo non si fa fare la Pettinelli pur di vincere il punto#Amici24 #FantaAmici pic.twitter.com/zt0PyOYUXO — Vi' (@chevitadelc4zz0) April 19, 2025

Ma non è finita qui: il loro numero comico ha avuto anche un risvolto competitivo, perché le Petti-Letti si sono aggiudicate la vittoria del guanto di sfida. Una vittoria che va ben oltre la semplice gara, premiando lo spirito dello spettacolo, la capacità di sorprendere e, soprattutto, la voglia di non prendersi troppo sul serio. Con questa esibizione, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri si sono guadagnate un posto nella memoria collettiva di questa edizione di Amici 24, dimostrando che anche l’autoironia può diventare arte da palcoscenico.